Szombathely, Agora Savaria Filmszínház: Godzilla x Kong – Az új birodalom 20.50 (színes, amerikai kalandfilm) – A róka 14.15 (színes, feliratos, osztrák–német háborús filmdráma) – Szellemirtók – A borzongás birodalma 16.30 (színes, amerikai fantasztikus kalandfilm) – Back to Black 18.25 (színes, amerikai életrajzi film; A Back to Black egy eleddig páratlan betekintést nyújt abba, hogyan vált Amy Winehouse egy csapásra híressé, és hogyan jelentette meg úttörő albumát, a Back to Blacket. A film Amy szemszögéből láttatja a nőt a jelenség mögött és a kapcsolatot, amely minden idők egyik leglegendásabb lemezét inspirálta.) Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: A majomember 19.00 (színes, amerikai akcióthriller; a filmet a majomfejű és majomfarkú Hanumán legendája ihlette, aki az erő és a bátorság megtestesítője. Patel alakítja a csak kölyökként emlegetett fiatalembert, aki sanyarú életét egy titkos harcosklubban tengeti, ahol estéről estére gorillamaszkot viselve véresre vereti magát a harcosokkal. Sok esztendőn át fojtja el dühét, mígnem megtalálja a módját, hogyan furakodjon be a város bűnös elitjébe. Amikor feltör egy gyermekkori trauma, rejtélyes módon megsebesült keze szinte önálló életre kelve megtorló hadjáratba kezd azok ellen, akik mindent elvettek tőle…)