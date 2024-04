Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Dűne – Második rész 19.55 – Kung Fu Panda 4. 14.00 – Most vagy soha! 20.20 – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 17.30 – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 14.00 – Ki hitte volna? 18.30 – A róka 16.15 (feliratos) – Kék Pelikán 14.40 Cinema City (Savaria Plaza): Az első ómen 13.30, 17.00, 20.30, 22.30 – Kék Pelikán 18.45 – A majomember 14.30, 19.50, 22.15 (főszerepben Sharlto Copley, Dev Patel) – Belu – A legbátrabb bálna 12.30 – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 10.45 – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 13.00, 17.30, 22.30 – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 3D 20.15 – Kung Fu Panda 4. 10.00, 12.00, 14.15 – Kung Fu Panda 4. 3D 16.15 – Artúr, a király 11.15 – Most vagy soha! 10.15, 16.00 – Dűne – Második rész 19.20 – Imádlak utálni 15.15 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Priscilla 15.00 – Most vagy soha! 17.20 – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 3D 20.00 Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Dűne – Második rész 19.00 Celldömölk, KMKK Art mozi: Kung Fu Panda 4. 17.00 – Az első ómen 19.00 Bükfürdő, Funcity: Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 10.00 – Kung Fu Panda 4. 11.30 – Ki hitte volna? 13.30 – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 15.30 – Most vagy soha! 19.00