Magyarországon 2018 óta ünneplik meg a magyar film napját, amit április 30-ára tűztek ki annak emlékére, hogy 1901ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet. Répcelakon a filmkedvelők rendszeresen összegyűlnek, évente filmnapokat, nyaranta szabadtéri vetítéseket tartanak, egy ideje pedig a művelődési ház filmklubja is rendszeresen összeül. A magyar film napjáról pedig mi mással is emlékezhetnének meg, mint filmvetítéssel? Az ünnephez kapcsolódva április 27-én, szombaton 18 órától Boross Martin Junior Prima díjas rendező Nyersanyag című, egészen friss alkotását vetítik le a művelődési ház dísztermében. Az alapszituáció szerint filmes csapat érkezik egy távoli faluba, hogy a helyi fiataloknak közösségépítő, művészeti szakkört tartsanak. A belépés díjtalan.