Most is a Vasvári Játékszín hívta életre az eseményt, a meghívott vendégek között szerepelt Nagy Bernadett Nagymákfáról, Pados Zoltán kosárfonó, Kelemen Zoltán színész, Horváth Imre karnagy és Torma Péter régésztechnikus – tudtuk meg Gergye Rezső népművelőtől, aki azt is megosztotta velünk, hogy a beszélgető esteken mindig kikérik a közönség véleményét, hogy kit látnának szívesen a vendégek között, így születik meg minden alkalommal a meghívottak listája.

Sokan összegyűltek a Vasvári Játékszín beszélgetős rendezvényén

Forrás: Laki László

A Vasvári Játékszín programja szeptemberben visszatér

Az este két fő témája, a "gyökerek" és a "hűség", mélyebb rétegekbe kalauzolta a résztvevőket. Kiderült, hogy a gyermekkor apró emlékei, egy étel, vagy akár annak illata képes felidézni egy egész életet, egy egész korszakot – az egész múltat. A résztvevők megosztották érzéseiket és gondolataikat arról, miért vonzódnak olyan erősen a szülőföldjükhöz és a globalizáció korában talán még fontosabb, hogy megőrizzük és tiszteljük azt, ami minket egyedivé tesz.

Azt is megfogalmazta valaki, hogy a Kávéház fogalma is új értelmet kapott Vasváron ezen rendezvényekkel és inspirálhat más közösségeket is – húzta alá Gergye Rezső főszervező.

A közel három órás beszélgetést követően még kisebb csoportokban folytatódtak a mélyebb eszmecserék. Az értékes beszélgetés-sorozat folytatódik, szeptemberben újabb alkalmakra számíthatunk.