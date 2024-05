A következő évadban klasszikus, sokak által ismert és szeretett történetek állít színpadra a társulat – áll a 2024/25-ös évadot meghirdető összeállításban.

Az első bemutató újabb önfeledt történeteket válogat a két jóbarátról, Cicusról és Kutyusról (szerző Josef Čapek, rendező Varga Péter). Aztán Rudyard Kipling A sétáló macska című meséje következik (rendező: Veres András). A tél közepén a nézők ellátogathatnak Nekeresd ország Nevesincs királyához: jön Móra Ferenc klasszikus meséje, a Didergő király (rendező: Varsányi Péter). Folytatódik az Árpád-házi uralkodókat bemutató osztályterem-színházi sorozat. Ezúttal a fegyelmével és szeretetével példát mutató (Szent) Margitról, IV. Béla király leányáról szól a mese (rendező: Kovács Géza). Az évad végén Mosó Masa és barátai látogatnak a Meseboltba (rendező: Harangi Mária). A koncertszínházi előadásban a muzsikáról a Veronaki zenekar gondoskodik. Ezek a produkciók szerepelnek az óvodásoknak szóló Üveggolyó, a kisiskolásoknak szánt Futó felhő és a vasi kistelepülésekre utazó Rakoncátlan szélgyerek bérletben. (A sorozatok nevét Gazdag Erzsi egy-egy verséből kölcsönözték.)

Két új bérletet is indít a Mesebolt. A legkisebbeknek, az 1-4 éveseknek szól az Apró manó bérlet, az előadásokat óvodai-bölcsődei csoportszobákban játsszák. Újdonság a kamaszoknak szánt Ifjúsági bérlet is, amelyben szerepel új produkció és ismét láthatja a közönség az elmúlt évek két kiemelkedő előadását. Az Ifjúsági bérletben kapott helyet az Én, a vámpír című előadás, amelynek szerzője Baka István és Fábián Péter, rendezője Fábián Péter (a Kőszegi Várszínházzal közös bemutató). Ebben a bérletben láthatja újra a közönség a Szólít a szörny című Patrick Ness–Siobhan Dowd-regényből készült Üveghegy-díjas megrendítő és felszabadító traumajátékot, amelynek rendezője Vidovszky György (a Weöres Sándor Színházzal közös bemutató). Visszatér a Tamás könyve című előadás is, Habermann Anna Mária történetét Hárs Anna dolgozta át bábszínpadra, Csató Kata rendezett belőle osztályterem-színházi előadást a Mesebolt Bábszínházban.

Amint beszámoltunk róla: a társulat irányítását júliustól Csató Kata veszi át. Kovács Géza három szombathelyi igazgatói ciklus után ősszel nyugdíjba vonul, de alkotóként nem szakad el a Mesebolttól.

És még a 2023/24-es évad sem ért véget: vasárnap például ABC-matiné!