– A magyar jazzoktatás krémje jön szokás szerint, egy összeszokott baráti társaság, emiatt nemcsak különleges hangulata van a tábornak, hanem egy jellemző, meghatározó szellemisége is. Mindenki nagy lelkesedéssel, boldogan jön, minden évben várja már a telefonhívásomat. Úgy veszem észre, hogy egyfajta otthonuk lett ez a tábor. Szeretnek tanítani, szeretik egymás társaságát, jó a miliő. Ezt a gyerekek örömmel fogadják, szívesen elegyednek velük akár a tábor épületében – a Bartók Béla zeneiskolában –, akár a klubban, ahol minden este jam sessionön játszhatnak együtt. A Lamantin hete kikapcsolódás nekem is, hiszen mindannyian kiváló barátaim – tudtuk meg Tímár Pétertől. – A művészeti vezető, mint mindig, Márkus Tibor zongoraművész, aki hallásfejlesztés- és jazztörténetórákat is tart nálunk. Két újdonság van: elfogadta meghívásunkat Szalóky Béla, a kiváló trombitás és pozanos, aki a klasszikus vonalat képviseli, és Jeszenszky György helyett Gyárfás Attila fantasztikus jazzdobos jön tanítani a táborunkba. A fesztiváligazgató azt is elmondta, hogy a tábornak alapvetően kettős célja van.

Azoknak is szól, akik ismerkednének a műfajjal, de nem akarnak még annyira elköteleződni, hogy elmenjenek egy iskolába. Itt viszont egy hetet arra szánhatnak, hogy megismerkedjenek a zenészekkel, illetve a sok hasonszőrű diákkal, és belemártózzanak a jazz műfajába. Fontos löket lehet a döntéshez, hogy zenész-, jazz-zenészútra lépjenek-e. – Nem mindenkiből lesz professzionális muzsikus, aki ide eljön, sokan kedvtelésből járnak. Szeretettel várjuk azokat is, akik már járnak valamilyen jazzintézménybe és fejleszteni akarják a tudásukat, esetleg jazzművészek szeretnének lenni, szeretnének foglalkozni az improvizációs műfajokkal, és esetleg kifejezetten valamelyik tanárral akarnak találkozni, tőle tanulni. A táborban barátságok kötődnek, zenekarok alakulnak. A magyar jazzéletben több olyan együttes is van, amelyik itt jött létre. Nem akarom túldimenzionálni a Lamantin-tábort, de az biztos, hogy akik Magyarországon jazzmuzsikusok lesznek, azoknak nagy része megfordult nálunk, és erre mi büszkék vagyunk – fogalmazott a fesztiváligazgató, aki visszatekintve az elmúlt évtizedekre felidézte:

– A fesztivál életútja egy egynapos rendezvénnyel kezdődött 2000-ben a Tavaszi Fesztivál részeként. Aztán kinőtte magát egy egyhetes nemzetközi programsorozattá. Fénykorában több helyszínes nagyrendezvény volt: a Fő téren, a sportházban, a Bartók Teremben is rendeztünk koncerteket. Akkoriban lényegesen több pénz állt rendelkezésünkre. Az utóbbi években sajnos kevesebb támogatást kapunk, ezért a fesztivál egy helyszínessé alakult át – ez a Weöres Sándor Színház klubja –, de a minősége nem változott, ahhoz ragaszkodom. Kevesebb koncertet valósítunk meg, de az „Lamantin-minőség”. A fesztivál programjáról megtudtuk: nemcsak magyar zenekarok lesznek, hanem két külföldit is elhívunk: a bluesnapra Ian Siegal holland zenekarát, illetve Lengyelországból a Wojciech Staroniewicz szaxofonművész által vezetett kvintettet. Az együttes egyik tagja Dominik Bukowski vibrafonművész, ami egészen egyedi hangzást kölcsönöz a muzsikának. A lengyel jazz Európában nagyon magas szintet képvisel, minden városban több jazzklub van – csak Krakkóban több zenekar működik, mint egész Magyarországon.

A magas minőség, bőséges választék mellett van egy egyéni íze is a lengyel jazznek. Ezért hívok évről évre Lengyelországból is zenekarokat, már legalább tíz bemutatkozott a Lamantin fesztiválon. Bukowski mesterkurzust is tart majd a diákoknak. Elfogadta meghívásunkat Oláh Kálmán zongoraművész, aki mesterkurzust fog tartani táborunk diákjainak, illetve az általa vezetett Oláh Kálmán Septett is fellép majd. A fesztivál további fellépői lesznek a Szalóky Béla által vezetett, tradicionál jazzt játszó Szalóky Classic Jazz, illetve az Intergeese, mely egy nagyszerű cimbalmos trió, amely különdíjas lett a MÜPA által évről évre megrendezett Jazz Showcase-en. Ez egy rangos megmérettetés, melyen egyesületünk is különdíjat ajánlott fel. Ezenkívül fellépőink között tudhatjuk még a Tóth Viktor Skylark Metropolitant és a nemzetközileg is jegyzett, Hollandiából érkező Sigal Electric Bandet. A fesztivál a tábor tanárainak nyitókoncertjével veszi kezdetét vasárnap (június 30-án), illetve szombaton (július 6-án) a diákok koncertjével zárul, ahol mindenki megmutathatja a meglévő és a Lamantin hetében megszerzett tudását. A koncertekről a Magyar Rádió felvételt készít, melyet az elkövetkezendő hónapok folyamán le is ad majd.