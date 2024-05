Amilyen gazdag viseleteket, olyan gazdag táncanyagot láttunk, de gazdag az azokat leíró magyar szókincstár, és a táncban-dalban kifejezett érzelemvilág is. A női viseletek pazar hímzéseket, szőtt textileket vonultattak fel, soksoros gyöngyök, a copfokban masnik igyekeztek még vonzóbbá tenni a szép lányokat, repült a szoknya, villant a csipkés bugyogó. A férfiak tájegységenként hol végtelenül egyszerű, hol a nőkéhez hasonlóan „dús” öltözékben mutatkoztak meg: emitt kucsma, amott tollas kalap, Szatmárban borjúszájú fehér, a Maros mentén piros rózsás ingben. A régi stílusú zenékben megszólalt az ütőgardon, Csík és Gyimes csodálatos világát idézve, de hallhattunk szájbőgőzést is, valamint a férfiak lassúbb, szélesre kimért mozdulatokkal, bottal ütött ritmusát, ami a középkori fegyvertánc maradványa.

A sárközi táncban sikogattak, a gyimesiben csujjogattak, a perdültek-fordultak, ropogtatták a színpad dobogóját, valaha sem sajnálták a padlót. Az est során láttunk „darudübögőt”, vagyis sarkas átlépést, megtudtuk, milyenek a „lippentős” mozdulatok, Matyóföldön hogyan csalogatják egymást a táncban, és miért mondják, hogy a magyar páros táncok királynője a székely tánc. Ha eddig nem hittük volna, hogy passzol a rózsás szoknyához a csíkos harisnya, a délalföldi viselet most megmutatta, hogy jól áll - ráadásul szegedi piros papuccsal, amiben rendkívül nehéz táncolni. A népviseletnek is van túlzása, Zs. Vincze Zsuzsanna elmesélte, hogy Matyóföldön volt olyan nő, aki száz méter hosszú fodrot is fölvarrt a szoknyájára. Az pedig egy táncbeli kilengésnek számított, ha egy nő férfiak táncába kezdett – láttuk is a virágmintás szoknyából előbújó verbunkot –, azt mondták rá: „megrészegedett”. Az erdélyi cigánytáncot bemutató pár pedig a közönséget részegítette meg, országos ritkaság, ahogy járják: pirosba öltöztetett szenvedéllyel, szapora lélegzettel pörgött a pár, a nő ruhája minden irányban gyorsan hullámzott, a férfi pedig a rendkívül virtuóz tánc végén hopp, leugrott a színpadról.

A program a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg.