A videójátékok rajongói számára hozta létre az Esport1 az Országos Gaming Expot, ami egyesíti a vármegyék esportolóit, gamereit és a gaming világ iránt érdeklődőket. Minden évben versenyt hirdetnek egy videójátékban, idén az EA Sports FC 24, korábbi nevén FIFA volt a rendezvény versenyjátéka. Ennek apropójából a hagyományos foci is képviseltette magát az expón: a fociketrecben trükköket lehetett tanulni, és dekaverseny is színesítette a programot. A dartsfoci és más sportjátékok is megjelentek, így a sport és a gaming világa tökéletesen összefonódott.

Futball elemek is helyet kaptak a versenyjáték miatt, viszont gaming és e-sport tartalmak vannak túlsúlyban – tudtuk meg Honfi Júlia szervezőtől. Hozzátette, mindig ügyelnek rá, hogy olyan programokkal készüljenek, amely minden korosztály számára tartogat meglepetéseket. Készültek egy e-sport kompetenciamérő standdal, ahol egy játékon keresztül mérik a videójátékokhoz szükséges készségeket. - Szükséges szem-kéz koordináció, jó koncentrációs készség, gyors döntéshozatal, csapatjátékra való hajlam, eléggé összetett - tette hozzá. Az X-box és Playstation standnál izgalmas játékokat próbálhattak ki a látogatók, illetve a Széchenyi István Egyetem kitelepülése VR szemüveggel és Forma-1 szimulátorral adta meg a valós száguldás élményét. Továbbá Star Wars és képregény kiállítás is helyet kapott, ahogy fotó is készülhetett a népszerű film és különböző játékok beöltözött karaktereivel. A szerencsekeréknél különböző ajándékokat nyerhettünk: belépőjegyek, egérpadok, kulacsok, PC magazinok találtak gazdára. A retro stand teret adott a nosztalgiának, 90-es évekbeli számítógépek és játékkonzolok kipróbálására volt lehetőség. Hagyománys társasjáték standot is kialakítottak, itt a klasszikus táblás társasoké volt a főszerep.