Az idei évben Szombathely több mint 30 helyszínén 100-nál is több program várja májustól szeptemberig szinte valamennyi hétvégén a kultúrakedvelő és a gasztro-ínyencségekre kiéhezett közönséget.

Kardos Tamás fotókiállítása

2024.05.07 17.00-18.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Isis, az ezernevű / Sosztarits Ottó: Ünnepek és hétköznapok az Iseumokban Előadássorozat

2024.05.07 17.00–18.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Daniel's Selection - Best of Daniel's sushi ajánlat

2024.05.10. - 2024.05.19.

Daniel's Kitchen

Fut a város!

2024.05.11. 8.00-15.00

Fő tér

Madarak és fák napja

Családi délután a Vasi Skanzenben

2024.05.11. 14.00–18.00

Vasi Skanzen

Napközi

Szabadtéri Elektronikus zenei piknik

2024.05.11. 13.00-22.00

Csónakázó-tó sziget

Immáron harmadik éve kerül megrendezésre Szombathelyen a Napközi elektronikus zenei piknik. A különböző zenei stílusok keveredése egy igazán ütős egyveleget alkotva szórakoztatja a rendezvénysorozatra kilátogatókat.

Rum és gin kóstoló

2024.05.11. 20.00

Cuvée Bor & Gin Bar

Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában. 50 éves az ELTE szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszéke

könyvbemutató

2024.05.13. 17.00-18.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Burgerek a házban: Pofaburger

2024.05.13. - 2024.05.19.

108 Restaurant

Nagy Csaba előadása: Közterek - Közösségi terek. A hagyományos emlékezeten túl

2024.05.15. 17.00–18.00

Szombathelyi Képtár

Zenés gasztroest a Wagner Vendégudvarban

2024.05.16. 18.00-20.00

Wagner Vendégudvar

S. Hollósy Kornél szólaltatja meg saját dalait és örökzöld slágereket, zongorán. Időpont 18:00-20:00-ig.

Vacsorázzunk Derkovits Gyulával! (pop up kiállítás)

2024.05.16. 17:00

Szombathelyi Képtár

Quadrille – közösségi tánc

2024.05.17. 12.00

Fő tér

Május 17-én, pontban 12.00 órakor, polgármesteri sípszóra indul Szombathely Fő terén a napóleoni időben élt arisztokrácia divatos tánca több száz diák részvételével. A tánc az érettségizőknek szól.

Fröccsterasz

Pannonhalmi Főapátság borászat

2024.05.17. - 2024.05.18.

Daniel's Kitchen

Poharazós, beszélgetős estékre. Folyamatosan frissülő ajánlatukban szeretnék bemutatni Magyarország csodás pincészeteinek illatos, vagány tételeit.

A rézkor a Nyugat-Dunántúlon

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.05.18. 15.00–16.00

Savaria Múzeum

Cezaromán Cézárok

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.05.18. 11.00-12.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Derkovits 130

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.05.18. 10.00–11.00

Szombathelyi Képtár

Empire stílus - luxus, elegancia és monumentalitás. Művészi stílus egy birodalom szolgálatában

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.05.18. 14.00–15.00

Smidt Múzeum





Költő veszélyes vizeken: Devecseri Odüsszeia

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.05.18. 16.00–17.00

Járdányi Paulovics István Romkert

Takarítási és tisztálkodási szokások falusi környezetben

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.05.18. 15.00-16.00

Vasi Skanzen

Diákolimpia döntő

2024.05.18. - 2024.05.19.

Király Sportlétesítmény

Isis, az ezernevű / Bíró Szilvia: Tárgyak és funkcióik az Iseumokban

Előadássorozat

2024.05.21. 17.00–18.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház



Kiállítás a H+ media Művészetek Völgyében készített fotóiból

2024.05.22. 17:00

Kilences Kávézó

Művész Csütörtök

Képzőművészeti és zenei program

2024.05.23. 10.00-18.00

ISIS Galéria

Szabó Daniella festőművész "Képek a Kirakatban"

13:30 "Gondolatok hegedűn" - Horváth Dudu Dániel (hegedű)

16:00 Gál József - Művészekről, életükről ...

16:30 "Madarak és fák napja kicsit később" - Vörös Norbert (madarász, biológus)

17.30 "Made in France" - PÁRIZSI DALLAMOK... Peltzer Géza - harmonika

Olasz gasztroutazás északról délre Király Márton WSET borszakértő vezetésével

2024.05.23. 19.00

Café Móló Étterem

Kaput nyitunk a vidékre

XVII. Orbán-napi Hegyi Vigadalom beharangozója Oszkóról

2024.05.24.

Kilences Kávézó

Grill Est zenével

2024.05.24. 18.00

Il Gallo Nero Étterem

Food & Music Weekend Szombathely

2024.05.24. - 2024.05.26

Fő tér

A „hallójáratokat és az ízlelőbimbókat” célozza meg ez a három napos fesztivál Szombathely Fő terén.

21 Foodtruck és 10 szombathelyi kötődésű zenekar mutatja be kínálatát a kilátogatóknak.

05.24. péntek

16.00-17.30 Báró és a Bluesstep. Vendég: Mike Gothard (Godfater)

20.30-22.00 AnimaSongS

05.25. szombat

15.00-15.40 Bíborka és Bence

16.00-17.00 Culture Cuvee

18.00-19.15 Sons Left Behind

20.30-22.00 Tom Kondor’s Moonshine

05.26. vasárnap

15.00-15.45 Bad Moon

16.00-17.00 Zénó Elektrik

18.00-19.00 That’s Right Baby

20.30-21.30 Isis Big Band

Gin Time hétvége

2024.05.24. - 2024.05.25.

Daniel's Kitchen

Prémium Ginek, koktélok, Gin&Tonic ajánlat.

Jótékonysági rendezvény a Perintparti Szó-Fogadó Waldorf Iskola javára

2024.05.25.

Berzsenyi Dániel Könyvtár Kámoni Fiókkönyvtára

Capella Savaria hangverseny - Händel-est

2024.05.25. 19.00-21.30

Bartók Terem

Városi Gyermeknapi Forgatag

2024.05.26. 13:00

AGORA-MSH

Színpadi programok: Lázár Ervin: Manógyár- Mesebolt Bábszínház; A világ legügyetlenebb és legviccesebb bűvészének műsora.

Kiegészítő programok: Mester tér: készségfejlesztő játszóház- Karzat Színház; Kézműves foglalkoztatók; Népi fajátékok; Mívestár Hagyományőrző Egyesület babajátszója; Állatvédők Vasi Egyesülete; Ügyességi pályák és sportbemutatók - ELTE PPK Sporttudományi Intézet; szervezetek bemutatói.

Gyereknap a piacon és LEt’s GO! ÉPÍTŐKOCKA BÖRZE

Május 26. vasárnap

Szombathelyi Vásárcsarnok

9.00-9.20 Gyerekszemmel - piaci séta gyermekes családok részére kincskereső piactúrával, építőkocka börzével, lego partival, lufiosztással

9.00-11.00 Építőkocka börze

Gyermeknap alkalmából lehetőség nyílik körbejárni a Piacot, ahol rengeteg izgalmas, érdekes dolgot osztunk meg a legkisebbekkel.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: [email protected]

Jelentkezési határidő: május 21. (kedd), 12 óráig

Prieger Zsolt: Kedves Teréz!

könyvbemutató

2024.05.27. 17.00-18.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Újabb régészeti adatok Vas megye Karoling- és Árpád-kori történetéhez -előadás

2024.05.28. 17.00-18.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Nagy Csaba előadása: Közterek

Közösségi terek. Kihívások a városkép alakításában

2024.05.29. 17.00–18.00

Szombathelyi Képtár

Határvonalak Színházi Fesztivál

Weöres Sándor Színház

május 30- június 2.

Második alkalommal rendezi meg a Weöres Sándor Színház a színházművészet sokszínűségét bemutató Határvonalak Színházi Fesztivált, ahol nívós előadások, irodalmi és képzőművészeti programok várják a nézőket.

A magyar régészet napja (előadások)

2024.05.30. 17.00–18.30

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Móló Terasznyitó-RADIOGRAM

,,Jazz”-es időutazás - ismert modern dalok régi köntösben

2024.05.31. 21.00

Café Móló Étterem

Michel Ocelot-Khaled-Abdo Szaida: Kirikou és a boszorkány

Mesebolt Bábszínház Üveghegy-díjas előadása óvodásoknak és kisiskolásoknak

2024.05.31. 14.30-15.30

Mesebolt Bábszínház - Lázár Ervin terem (Őrvidék Ház, Ady tér 5.)

Frissítő koktélok – Fizz, fizzz, fizzzzz

2024.05.31. - 2024.06.01.

Daniel's Kitchen

Rózsák és Fejek ajánlat

2024.06.01. - 2024.06.30. 12.00-15.00

108 Restaurant

Elérhető minden nap 12:00 és 15:00 között.

Streetball Szombathely

2024.06.01. 8.00-16.00

Fő tér

A mámor meghaló és feltámadó istene: Dionüszosz nyomában

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.06.01. 16.00–17.00

Járdányi Paulovics István Romkert

Diákolimpia döntő

2024.06.01. - 2024.06.02.

Király Sportlétesítmény

Dínom-dánom dobot vernek...

Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola évzárója

2024.06.02. 10.30-12.00

AGORA-Savaria Filmszínház

Isis, az ezernevű / Mráv Zsolt: Alexandria istenei és Róma császárai

Előadássorozat

2024.06.04. 17.00–18.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

A Derkovits-kultusz Vas Vármegyében

Kamarakiállítás

2024.06.06. - 2024.06.29

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Művész Csütörtök

Képzőművészeti és zenei program

2024.06.06. 10.00-18.00

ISIS Galéria

Balogh István Péter és T. Takács Tibor festőművészek "Kiállítás a Kirakatban"

"A KERT" - kirakatképek

13.30 "Gondolatok hegedűn" - Horváth Dudu Dániel (hegedű)

15.00 Joó Nikoletta (fuvolaművész) és Mátyás Gyöngyi - fuvola-duó

15.30 Molnár Benedek – gitár

16.00 "a mi Janink" Koncz János hegedűművészről

17.00 S. Hollósy Kornél - zongora

Daniel's Selection - Nyár ízei kóstolómenü

2024.06.07. - 2024.06.16

Daniel's Kitchen

Király Ferenc Emléktorna

Nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna

2024.06.08. - 2024.06.09. 10.00-17.00

Király Sportlétesítmény





Az idei évben immár negyedik alkalommal rendezi meg egyesületünk a Király Ferenc Emléktornát. A nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője, egykori szövetségi kapitány, 61-szeres magyar válogatott labdarúgó is megtiszteli jelenlétével. Külföldi és hazai akadémiák, tehetségközpontok U11-es csapatai alkotják majd a mezőnyt.

A résztvevők teljes listája: Manchester United, Hertha BSC, Dinamo Zagreb, FC DAC 1904, Partium Akadémia, ETO FC Győr, MTK Budapest, Budapest Honvéd, BVB Akadémia CEE, First Vienna, Újpest TE, Credobus Mosonmagyaróvár, Gyirmót, ZTE, Csorna, Kecskeméti TE, Király SE.

A tornára kb. 1500 érdeklődőt várunk, a belépés díjtalan.

Biedermeier stílus - a polgári életérzés és lakáskultúra

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.06.08. 14.00–15.00

Smidt Múzeum

A két Reismann

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.06.09. 15.00–16.00

Savaria Múzeum

Válogatás a Kárándy József Sportkönyvtár labdarúgással kapcsolatos köteteiből

2024.06.12 – 07.14.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

PIAC ÖTTŐL ÖTIG – élő zenével, kóstolókkal, termelők bemutatkozásával

06.13. 13.00-16.00 óra között

Szombathelyi Vásárcsarnok - előtetők alatt

A szokásos csütörtök délutáni termelői piac termékeinek vására ezen a napon kiegészül ÉLŐ ZENÉVEL, KÓSTOLÓKKAL, az őstermelők, kistermelők bemutatkozásával. „Minőség, hagyomány, maradandó értékek." Ezért érdemes helyi előállítású élelmiszert vásárolni.

Zenés gasztroest a Wagner Vendégudvarban

2024.06.13. 19.00-21.00

Wagner Vendégudvar

Zsófi és Géza Jazz örökzöldek (ének-zongora) 19:00-21:00-ig,

Ünnepi Könyvhét

országos programsorozat

2024.06.13. - 2024.06.16

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Nagy versmondás Nagy Gáspár emlékére

2024.06.13. 13.15-14.15

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Büki László fotókiállítása

megnyitó

2024.06.13. 16.00-16.30

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Büki László fotókiállítás

2024.06.13. -2024.07.06

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Író-olvasó találkozó Benkő Lászlóval

2024.06.13. 17.30-18.30

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Prosecco bár a teraszon

Kóstold és vigyél magaddal a Bloomsday koncertjére egy jó proseccot!

2024.06.14. 21.00

Café Móló Étterem

Fröccsterasz

Villa Tolnay Pincészet

2024.06.14. - 2024.06.15.

Daniel's Kitchen

Válogatás a Kárándy József Sportkönyvtár labdarúgással kapcsolatos köteteiből

a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság apropóján

2024.06.14. - 2024.07.13

Berzsenyi Dániel Könyvtár

ÖkoPlusz Fesztivál - a környezettudatosság jegyében

2024.06.14. - 2024.06.15

Berzsenyi Dániel Könyvtár Kámoni Fiókkönyvtára

Bloomsday

Kortárs Művészeti Fesztivál

2024. 06.14 -16.

Rákóczi Ferenc utca, Fő tér, Szombathelyi Képtár, Iseum, Zsinagóga Udvar

Szombathely és a régió meghatározó kortárs művészeti fesztiválja immáron 30 éves. 1994-ben indult a történet néhány szombathelyi képzőművész elképzelése és lelkesedése alapján, mostanra pedig sokezres látogatottságú rendezvénnyé vált. Nemzetközi együttműködések, belvárosi falfestmények, minőségi kortárs kiállítások, fantasztikus hangulatú koncertek várják idén is a kilátogatókat.

Jubiláns házaspárok találkozója

2024. 06.15. 10:00

Szombathely, Sarlós Boldogasszony Székesegyház

A Jubiláns Házaspárok szentmiséje 2024. június 15-én, szombaton 10 órakor kezdődik a szombathelyi Székesegyházban. Azokat a házaspárokat várjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat.

Balzsamozás és mumifikálás az antik Egyiptomban

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.06.16.

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

A rejtőzködő nő - avagy Schrammel Imre sokszínű nőábrázolása

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.06.16.

Schrammel-gyűjtemény

Burgerek a házban: Chips’encs egy fisht burger

2024.06.17. - 2024.06.23.

108 Restaurant





Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

2024.06.18. - 2024.06.20.

Vasi TIT Székház

A Savaria University Press Alapítvány kötetbemutatója

2024.06.18. 17:00-18:00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Éjszakai Fagylaltozás

2024.06.20. 20.00

Mészáros Cukrászda

Grill Est zenével

2024.06.21. 18:00

Gallo Nero Étterem

Gin Time hétvége

2024.06.21. - 2024.06.22.

Daniel's Kitchen

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

A Mesebolt Bábszínház előadása kisiskolásoknak

2024.06.21. 9.00

Welther Károly u. 4. (volt SZOVA-székház)

Legerősebb Tűzoltók Nemzetközi versenye

tűzoltóverseny

2024. 06.21. 9.00- 17.00

Fő tér

Idén hatodik alkalommal néznek szembe az embert próbáló tűzoltóversennyel, a TFA (Toughest Firefighter Alive) versenyzői. Szombathely Fő terén előre kiépített, extra nehéz pályán kell rátermettségüket megmutatni.

VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé

Kiállításmegnyitó

2024.06.21.

Szombathelyi Képtár

A Rózsa Anna Alapítvány 40 éve

Kiállításmegnyitó

2024.06.21.

Szombathelyi Képtár

Szentivánéji Vígasságok

Városi nagyrendezvény

2024.06.21- 22. 18.00

Emlékmű domb

Az év leghosszabb napját ünneplő szabadtéri rendezvény hagyományos helyszíne a festői szépségű Csónakázótó és környéke.

Nagyszínpadi programok (Emlékmű alatt):

Június 21. péntek

18:00 Varga Feri és Balássy Betty

20:00 Dévényi Discoshow

22:00 Szikora Róbert és az R-GO

Június 22. szombat

17:00 Kaláka családi koncert

19:00 Ocho Macho

22:00 Irigy Hónaljmirigy

24:00 Tűzijáték

Papszentelés

2024.06.22. 10.00

Székesegyház

Tekintsen be a kulisszák mögé!

2024.06. 22. szombat 9.00-9.30

Szombathelyi Vásárcsarnok

Kíváncsi vagy a piac működésére, de még nem volt lehetőséged, hogy betekints a kulisszák mögé? Itt a helyed! Felnőtt csoportokat indítunk a mintegy 8.000 m² felfedezésére, kóstoló pontokkal kiegészítve.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: [email protected]

Múzeumok éjszakája

Ismeretterjesztő előadások, közművelődési programok, kézműves és interaktív foglalkozások

2024.06.22 17:00–23:00

Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Smidt Múzeum, Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Ezred emléknap és Huszárleszármazott találkozó, Huszár kiállítás

2024. 06.23. 9:30-14:00

Szombathely 11-es Huszár út 40.

Olimpiai séta

Tematikus városnéző séta a szombathelyi olimpikonok nyomában az Olimpiai világnap alkalmából

2024.06.23

Szombathely belvárosa

Quizard - II. Nagy Szombathelyi Kvíz party

2024. június 27. 18.00

Ferenceskert Történelmi Témapark

A tavalyi nagy siker után most másodszor is megrendezzük a Nagy Szombathelyi Kvíz partyt.

Idén ismét, kizárólag Szombathelyhez kapcsolódó kérdések lesznek a feladványok között, így mindenki felmérheti, mennyire ismeri és szereti városát. A kvízjátékba várjuk minimum 4, maximum 7 fős baráti társaságok, céges csapatok, munkahelyi kollektívák, sportklubok, vagy akár családok nevezését.

A kvízjátékban való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

"Hangulataim dalokban..." -Bujtás Ervin előadásában egyszálgitáros kísérettel hazai és külföldi előadók ismert dalai és saját szerzemények szólalnak meg

2024.06.28. 21.00

Café Móló Étterem

Frissítő koktélok – Frozen magic

2024.06.28. - 2024.06.29.

Daniel's Kitchen

Herényiek Háza X. Alkotótábora

2024.06.28. - 2024.07.07 10.00-17.00

Herényiek Háza roma-magyar alkotótábor

Immár 10. alkalommal gyűlnek össze - a tábor művészeti vezetője - Ferkovics József művészbarátai a Herényiek Házában, hogy szellemi, fizikai feltöltődésnek legyenek részesei, illetve alkotásaikkal gazdagítsák a közösséget.

A tábor már a kezdetektől a roma-magyar kapcsolatok erősítését tűzte ki célul.

Az idei év témája: Virágos természet

Július 6-án pedig az alkotótáborban készült művekből kiállítás nyílik.

További információ: www.herenyiek.hu

Piknik koncert - Ivett&Jazz Boys

2024. 06.28.19.00

Történelmi Témapark

Igazi nyáresti lazulós, borozós, finomságokat kóstolgatós, fűben üldögélős koncert várja a nagyérdeműt, ahol az igényes élő zenét Ivett&Jazz Boys énekes-hangszeres trió formáció szolgáltatja.

Repertoárjukban hazai- és nemzetközi örökzöld dallamok, kellemes és fülbemászó jazz-melódiák szerepelnek.

A koncert regisztrációhoz kötött.

Teraszkoncert 1.

2024.06.29. 19.00-22.00

Városháza Terasz

Helyszín: Városháza előtti tér

Fellépők:

Koprive zenekar

Romano Drom





Kaput nyitunk a vidékre

Borbarangoló est

2024.06.28. 18:00

Kilences Kávézó

A XIX. századi gyermeknevelés és gyerekkor a falusi otthonokban

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.06.30. 15.00–16.00

Vasi Skanzen





Válogatás Kiss Katalin akvarellfestő munkáiból

Kiállítás

2024.07.04. - 2024.07.27

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Feleségek és szeretők – Dalok, izgalmas történetek, mozi-legendák

2024. július 05. 19.00 óra

Ferenceskert Történelmi Témapark



Zenés est Szűcs Gabi Fonogram- díjas énekesnő és Schell Judit Jászai Mari-díjas színművész, valamint a Szűcs Gabi Quintet előadásában.

Mesélnek, énekelnek híres művészekről, színésznőkről, mint Marilyn Monroe és Marlene Dietrich, de megismerjük a rajongott, Karády Katalint, és a társaságbeli úrihölgy, Böhm Aranka, Karinthy Frigyes feleségének történetét is.

Az előadás ingyenes, de ültetett, emiatt regisztrációhoz kötött.

24. Lamantin Improvizációs Tábor és Jazz Fesztivál

2024.06.30. - 2024.07.06.

Weöres Sándor Színház Stúdiószínpad

Az immáron 24. alkalommal megrendezett Lamantin Jazz Fesztivál a korábbi évekhez hasonlóan idén is változatos zenei programokkal várja a jazz és a blues szerelmeseit. A fellépők között a magyar jazz kiválóságain kívül lengyel, illetve holland formációkkal is találkozhat a közönség. A fesztivállal egy időben zajlik a 20. Lamantin Improvizációs Tábor, ahova improvizatív zenét tanulni vágyók jelentkezését várjuk.

További információ: www.lamantin.hu

Kalandos falatok

2024.07.01. - 2024.07.31. 12.00-15.00

108 Restaurant

Elérhető minden nap 12:00 és 15:00 között.

Teraszkoncert 2.

2024.07.04. 19.00-22.00

Városháza Terasz

Bujtás Ervin és Horváth Andrea

A második Teraszkoncert vendégfellépői szombathelyi kötődésű művészek. Bujtás Ervin számtalan helyi formáció meghatározó zenésze és igazi egyszálgitáros daltulajdonos, valamint Horváth Andrea, aki fantasztikus hangjával új dalokat hoz majd a koncertre látogatóknak.

Gerendás Péter

A magyar könnyűzene meghatározó alakja. Zenéjét leginkább a latin, rock és lírai dallamok jellemzik, de közel áll hozzá a jazz is. Szerzőként és zenészként együttműködött Koncz Zsuzsával, Zoránnal, az LGT zenekarral, Demjén Ferenccel, Dés Lászlóval és Wolf Katival.





Éjszakai Fagylaltozás

2024.07.04. 20.00

Mészáros Cukrászda

Fröccsterasz

Béla és Bandi borászat

2024.07.05. - 2024.07.06.

Daniel's Kitchen

Poharazós, beszélgetős estékre. Folyamatosan frissülő ajánlatunkban szeretnénk bemutatni Magyarország csodás pincészeteinek illatos, vagány tételeit.

40. Vasi Vasember

triatlonverseny

2024.07.06. 8.00-17.00

Csónakázó tó

Napközi

Szabadtéri Elektronikus zenei piknik

2024.07.06. 14.00- 22.00

Történelmi Témapark

Hogyan kerülhetett Ovidius sírja Savariába?

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.06. 16.00–17.00

Járdányi Paulovics István Romkert

Tükröm, tükröm…

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.07. 15.00–16.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház



Emlékmű koncert a Savaria Szimfonikus Zenekarral

2024. 07.10. 20.45

Emlékmű domb teteje

A több, mint egy órás programban népszerű szimfonikus slágerek és filmzenék hangzanak majd el a Savaria Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában.

A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Művész Csütörtök

Képzőművészeti és zenei program

2024.07.11. 10.00-18.00

ISIS Galéria

15.30 "Improvizáció" S. Hollósy Kornél - zongora

16.45 Nagy Róbert versei

Nyáresti rock-pop a Tom Kondor’s Moonshine-nal

2024.07.12. 21.00

Café Móló Étterem

Daniel's Selection - BBQ grill ajánlat

2024.07.12. - 2024.07.21.

Daniel's Kitchen

Teraszkoncert 3.

2024.07.12. 19.00-22.00

Városháza Terasz



Prokofjev zenekar

Az este szombathelyi vendégzenekara. Hamísítatlan rock&roll Farkas Janó énekes vezényletével.

Tornóczky All Access

A zenekar energikus power blues hangulatban mutatja be tavaly megjelent "Elkezdték, folytatjuk" lemezét Szombathelyen először.

A Tornóczky All Access zenekar 2022. júliusában mutatkozott be hivatalosan, azóta százhúsznál is több videót publikáltak a YouTube-on, többek között egy stúdió session sorozatot olyan fantasztikus előadókkal kiegészülve, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, vagy éppen László Attila. A csapat megannyi nívós eseményen (például Barba Negra, Akvárium Klub, Kőbányai Blues Fesztivál, Vidor fesztivál, Debreceni Bor- és Jazznapok, Zsámbéki Blues Piknik) fellépett az eltelt évben.

A zenekarban Ifj. Tornóczky Feri gitáros mellett Nagy Ricsi énekel, Temesi Berci basszusgitározik, Zombori Atus dobol.

Utcaművészeti Fesztivál

2024.07.13. 19.00-22.00

Fő tér, Kőszegi utca, Széchenyi utca

Immár negyedik éve hagyomány, hogy egy nyári napon összegyűlnek a város zenészei és képzőművészei, hogy egy igazi közösségi-interaktív nappal szórakoztassák a szombathelyieket. Így lesz ez idén is. Hat helyszínen a lezárt Kőszegi és Széchenyi utcában utcazenészek, utcakiállítások és kitelepült vendéglátóhelyek várják majd a kilátogatókat!





Országos képeslapkiállítás

Kiállításmegnyitó

2024.07.13. 10.00-11.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Országos képeslapkiállítás

2024.07.13. - 2024.08.31

Berzsenyi Dániel Könyvtár

A Smidt Múzeum gyászjelentés gyűjteménye

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.13. 14.00–15.00

Smidt Múzeum





Burgerek a házban: Szegy’ egy burgert

2024.07.15. - 2024.07.21.

108 Restaurant





A kő, az elefánt és a hód - múzeumi történetek

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.14. 15.00–16.00

Savaria Múzeum



Zenés gasztroest a Wagner Vendégudvarban

2024.07.18. 19.00-21.00

Wagner Vendégudvar

Dudu és Géza: Virtuóz darabok, népzenék, (hegedű, harmonika)

Vacsora és italajánlatunk facebook oldalunkon elérhető. https://www.facebook.com/wagnerszombathely

Éjszakai Fagylaltozás

2024.07.18. 20.00

Mészáros Cukrászda

Frissítő koktélok – Az öreg klasszikusok

2024.07.19. - 2024.07.20.

Daniel's Kitchen

Grill Est zenével

2024.07.19. 18.00

Gallo Nero Étterem

Piknik koncert - Walk the Line - Johnny Cash show

2024.07.19. 20.00

Történelmi Témapark

A Walk The Line a legendás amerikai country énekes, Johnny Cash munkásságát és színpadi örökségét mutatja be, megidézve az 50 es évek rock & roll hangulatát.

Ha szeretsz pörögni, itt a helyed!

Csinibabának, jampecnak öltözve érkezni menő!

Közreműködnek:



Kovács Kornél - ének, gitár

Hajdu Bianka - ének

Somogyi Viktor - szólógitár

Petrovits Attila – nagybőgő

Csobbanj velünk a játéktengerben!

Családi nap

2024.07.20. 15:00

KRESZ Park

Izgalmas családi délutánra hívjuk Szombathely apraját és nagyját a Víztorony és a KRESZ park árnyas fái alá. Az egész család számára sok szórakoztató és élménydús, közös játékokkal teli programot, önfeledt kikapcsolódást kínálunk.

A többi között gyógynövényes és kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, egész délután át tartó játszóházzal, interaktív könyvbemutatóval, hangszersimogatóval, bűvészprodukcióval, mini koncerttel várunk minden kedves érdeklődőt.







A tudomány malma: Bárdosi János néprajzkutató és a Kádár-kor néprajzi muzeológiája

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.21. 15.00–16.00

Vasi Skanzen







M&M Acoustic Duo –Zenés Randevú Felejthetetlen Magyarokkal

2024.07.26. 21.00

Café Móló Étterem

Zenés Kertmozi

2024.07.26. 21.00-23.00

Emlékmű domb

Tematikus sorozat klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból.

(Esőnap 2024. július 28. vasárnap)

Flashdance (16) amerikai zenés film 90’



Gin Time hétvége

2024.07.26. - 2024.07.27.

Daniel's Kitchen





Textiltriennálé a XXI. században

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.07.27. 15.00–16.00

Szombathelyi Képtár





Zenés Kertmozi

2024.07.27. 21.00-23.00

Tematikus sorozat klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból.

(Esőnap 2024. július 28. vasárnap)

Barbie (12) emirátusokbeli- amerikai vígjáték 114’

Emlékmű domb





Gyökérzöldségezések menüben

2024.08.01. - 2024.08.31. 12.00-15.00

108 Restaurant

Elérhető minden nap 12:00 és 15:00 között.

Éjszakai Fagylaltozás

2024.08.01. 20.00

Mészáros Cukrászda

Katonaálom -Abszurd felnőttmese két felvonásban

Az Amargant Színházi Műhely előadása

2024. augusztus 02. 19.00

Ferenceskert Történelmi Témapark

Sajátos aktualitást ad a darabnak a szomszédban és a Gázai övezetben zajló háború.

A produkció két főszereplője egy férfi és egy kislány, akik tábort vertek az erdő közepén. Este van és a kislány nagyon fél. Így hát a férfi elmeséli neki 3 katona történetét…. Az előadás egy háború eseményeit meséli el, de távoli nézőpontból, egy kislány szemszögéhez igazodva.

A zenei elemekkel tarkított produkció vallomás egy korról, egy világképről, és egy kései újrakezdésről. Az alkotó csapat a tőle megszokott módon most is saját fejlesztésű előadásban viszi színre ezt a történetet, ahol a színészek improvizációinak felhasználásával jön létre a megírt darab.

Az előadás felnőtteknek szóló mese, 14 éven felülieknek ajánljuk bizalommal.

Az előadást írta és rendezte: Ilyés Lénárd

Díszlet és jelmez: Radetzky Anna és Fárizs Mihály

Koreográfiák: Pethő Kincső

Az előadás ingyenes, de ültetett, emiatt regisztrációhoz kötött.

Frissítő koktélok – Gyömbérsörrel a világ körül

2024.08.02. - 2024.08.03.

Daniel's Kitchen

Meggie & Tomsa - Retro est

2024.08.03. 21.00

Café Móló Étterem

Piknikkoncert a Történelmi Témaparkban

2024.08.03.

Történelmi Témapark





Griechenland, Griechenland über alles: Hölderlin Hüperiónja

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.08.03. 16.00–17.00

Járdányi Paulovics István Romkert





Testrészek agyagból, azaz milyen ajándékot kaptak az antik istenek?

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.08.04. 15.00–16.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház





Tóth Dániel – Örökzöld jazz dalok és mai pop dalok zongora- és gitárkísérettel

2024.08.09. 21.00

Móló Étterem

Grill Est zenével

2024.08.09. 18:00

Gallo Nero Étterem

Daniel's Selection - Tenger szívéből - fúziós ajánlat

2024.08.09. - 2024.08.18.

Daniel's Kitchen

Zöld sziget- Csótó családi nap

2024.08.10. 15.00-19.00

Csónakázótó

Mi is lehetne jobb helyszín egy nyári délutánon a családok számára, mint a Csónakázó tó szigete?

Érdekes, sokszínű programokkal készülünk a szombathelyi családoknak egy vidám és játékos délutánon, melyen kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a kedvüknek megfelelő elfoglaltságot.

Az árnyas Zöld szigeten interaktív természetközeli játékok, sportjátszótér, kiskoncert, bábszínházi előadás, újrahasznos kézműves foglalkozások, civil szervezetek bemutatkozása, babasarok várja a kicsiket és nagyokat.

A Smidt Múzeum régiségtárának 6. századi leletei

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.08.10. 14.00–15.00

Smidt Múzeum





Burgerek a házban: Lazacburger

2024.08.12. - 2024.08.18.

108 Restaurant





Bronzkori hatalmi központok a Nyugat-Dunántúlon 2.0 - Magaslati települések, diadémok, aranykorongok

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.08.20.

Savaria Múzeum



Zenés gasztroest a Wagner Vendégudvarban

2024.08.15. 19.00-21.00

Wagner Vendégudvar

Domby Bertalan és Kovács Ervin, Latin ritmusok estje

Vacsora és italajánlatunk facebook oldalunkon elérhető. https://www.facebook.com/wagnerszombathely

Éjszakai Fagylaltozás

2024.08.15. 20.00

Mészáros Cukrászda

Fröccsterasz

Figula Pincészet

2024.08.16. - 2024.08.17.

Daniel's Kitchen

Poharazós, beszélgetős esékre. Folyamatosan frissülő ajánlatunkban szeretnénk bemutatni Magyarország csodás pincészeteinek illatos, vagány tételeit.

Zenés Kertmozi

2024.08.16 20.30-22.30

Emlékmű domb

(Esőnap 2024. augusztus 18. vasárnap)

Több mint testőr (16) amerikai thriller 130’



Zenés Kertmozi

2024.08.17. 20.30-22.30

Emlékmű domb

(Esőnap 2024. augusztus 18. vasárnap)

Cím: Mission: Impossible – Leszámolás - Első rész amerikai akcióthriller, kalandfilm 145’



Napközi

Szabadtéri Elektronikus zenei piknik

2024.08.17. 14.00-22.00

Csónakázó-tó sziget

(Új)kenyér és bor a festővásznon - Gasztronómia és művészet kapcsolatának példái a Képtár gyűjteményében

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.08.20.

Szombathelyi Képtár





Fal - födém - tető összefüggései a Nyugat-Dunántúl népi építészetében

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.08.20.

Vasi Skanzen





XXIII. Savaria Történelmi Karnevál

Történelmi fesztivál

2024.08.22. - 2024. 08.25

Szombathely belvárosa

Karneváli termelői piac

Augusztus 22. csütörtök 13.00-16.00

Szombathelyi Vásárcsarnok - előtetők alatt

A Savaria Karnevál ideje alatt a Vásárcsarnok termelői piaca is magára ölti a „karneváli jelmezt” és árusaink korhű ruhákban várják a vásárlókat ÉLŐ ZENÉVEL, kóstolókkal. Délelőtt az egész csarnok gazdag termékkínálata (zöldség, gyümölcs, húsáru, tejtermék, tojás, savanyúság, rétes, lekvár, szörpök, virágok, dísznövények) elérhető, délután pedig a helyi termelők is várják Önöket. Az egészséges, adalékanyagoktól mentes élelmiszerek mellett, prémium olajuk, homoktövis termékek, gyógyteák, tinktúrák is megtalálhatóak.

Civil és Életmód Udvar a Kilencesben

2024.08.22. - 2024.08.24. 10.00-22.00

Kilences Kávézó

Karneváli kavalkád – Fogd és vidd!

2024.08.22. - 2024.08.25.

Daniel's Kitchen

Karneváli hangulat alapozó!

Szombathelyi Vásárcsarnok

Augusztus 23. péntek 10.00-11.00

Te is várod már a Karnevált? Kezd nálunk a hangolódást!

Amíg a szülők, nagyszülők a piaci árusok színes termékkavalkádja között sétálnak, addig a gyermekek jó hangulatáról az InciFinci gyermekfoglalkoztató gondoskodik egy óriási „Kihívás Partival”!

A program ingyenes!

A piaci jó hangulat aláfestő zenéjét a közösségi zongorát megszólaltatók biztosítják.

A gyermekfoglalkoztatón való részvételhez előzetes regisztráció szükséges: [email protected]

Jelentkezési határidő: augusztus 20. (kedd), 12.00 óráig

Nyomhagyás - Tárlatvezetés a Schrammel Imre életművét bemutató állandó kiállításban

2024.08.23. 15.00–16.00

2024.08.24. 15.00–16.00

Schrammel-gyűjtemény





Tárlatvezetés a VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennáléban

2024.08.23. 16.30–17.30

2024.08.24. 16.30–17.30

Szombathelyi Képtár





A Smidt Múzeum kincsei - tárlatvezetés az állandó kiállításban

2024.08.24. 11.00–12.00

2024.08.25. 14.00–15.00

Smidt Múzeum





Örökségünk, a Madarászok - tárlatvezetés az időszaki kiállításban

2024.08.24. 14.00–15.00

Smidt Múzeum

Karnevál a múzeumokban: Iseum

2024.08.24. - 2024.08.25. 10.00–18.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Éjszakai Fagylaltozás

2024.08.29. 20.00

Mészáros Cukrászda

Zsófi & Géza - Parizs – New York - Budapest

2024.08.30.

Café Móló Étterem

Csonthéjasok a konyhában

2024.09.01. - 2024.09.30. 12.00-15.00

108 Restaurant

Elérhető minden nap 12:00 és 15:00 között.

A legszebb német könyvek 2023

A Budapesti Goethe Intézet (Goethe-Institut) vándorkiállítása

2024.09.01 – 2024.09.30.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Tárlat Weimer Erzsébet alkotásaiból

kiállítás

2024.09.01. – 2024.09.30.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Gin Time hétvége

2024.09.06. - 2024.09.07.

Daniel's Kitchen



Mátyás király kőtára (1463)

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.09.07. 16.00–17.00

Járdányi Paulovics István Romkert





Átoktáblák Savariából

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.09.08. 15.00–16.00

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház





Zenés gasztroest a Wagner Vendégudvarban

2024.09.12. 18.00-20.00

Wagner Vendégudvar

Zsófi és Géza utca zenei slágerekkel (ukulele, harmónika)





Daniel's Selection – Best of Japan - különleges párosítások

2024.09.13. - 2024.09.22.

Daniel's Kitchen

A Smidt Múzeum Mária-kultuszt megjelenítő emlékei

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.09.14. 14.00–15.00

Smidt Múzeum





Kutyagolás Szombathelyen a Fekete István Állatvédő Egyesület rendezésében

Közösségi tematikus kutyás program

2024.09.14. 14.00-18.00

Tervezett kutyagoló útvonal: Gayer park, Kresz park, Joskar-Ola lakótelep Harmónia Kutyaiskola.

Jöhetsz egyesületi kutyával vagy a sajátoddal.

A helyszíneken több állomással várjuk az érdeklődőket, ahol tesztet tölthetnek ki a felelős állattartásról, beszélgethetnek meghívott kutyás szakértőinkkel, vendégeinkkel. Gyerekeknek és felnőtteknek kutyával és kutya nélküli ügyességi feladatok. Az állomásokon pecsétet lehet gyűjteni, melynek beváltása a végállomáson a Harmónia kutyaiskolában történik. Itt kutyás bemutatók, szépségverseny, tombola, jótékonysági vásár, örökbefogadási lehetőség.

Istenek nyomai a Kőtárban - Hivatalos és "félhivatalos" kultuszok emlékei

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.09.15. 15.00–16.00

Savaria Múzeum



Burgerek a házban: OldalaZZ burgert

2024.09.16. - 2024.09.22.

108 Restaurant





Speciális Nézőpont

esélyegyenlőségi program

2024.09.19. 10.00-14.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Nyitott Piacok Napja

09.20. péntek 9.00-12.00

Szombathelyi Vásárcsarnok

Tekints be a kulisszatitkok mögé! Piactúra kóstolóval, ahogy eddig nem láthattad. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: [email protected]

A vásárcsarnok termékeinek színes kavalkádja

„Az év legszebb standja” eredményhirdetés

Piac Védjegy ismertetése, kiosztása

Kóstolópontok

Mikrozöldek

Almafröccs terasz

Mer-Ka-Ba Egészségvédő Alapítvány zöldség-gyümölcs fogyasztást népszerűsítő vándorkiállítása

Safe Bike regisztráció

Szerencsekerék

Totó

Keresztrejtvény

Olyan témaköröket járunk körbe, mint a csomagolásmentes vásárlás, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, fenntarthatóság, zöldség és gyümölcsfogyasztás jótékony hatásai, gyógyvíz tartalmú készítmények.

Autómentes Világnap

Városi nagyrendezvény

2024.09.20.

Fő tér

Az élet körforgása - népi hiedelmek

Ingyenes tematikus tárlatvezetés

2024.09.22. 15.00–16.00

Vasi Skanzen

Októberfeszt a Kilencesben

2024. 09. 27. 18.00-22.00

Kilences Kávézó