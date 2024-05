A gyerekek ötleteikkel segítették a bohócokat

Ahogy a Szamóca előadásain mindig, úgy ezúttal is nagy izgalommal követték végig a gyerekek a történéseket, ötleteikkel segítették a két kedves és vidám bohócot abban, hogy megalapítsák bábszínházukat. Az előadás végén természetesen a vastaps sem maradt el. A műsort követően Kozma Judit és Fazekas Gábor közös koccintásra és emlékezésre várta kollégáit és barátait. A nosztalgikus beszélgetésen felidézték a kezdeteket és azt is megtudtuk, Csuporka hajában a masni és a pörgős szoknya is bizony végigkísérte az elmúlt három évtized előadásait.

A büki mesevonaton is találkozhatunk

A páros lendülete és lelkesedése nem hagyott alább, számos előadással örvendeztetik meg a gyerkőcöket. Legközelebb szombaton a bozsoki Kalapos Napokon, vasárnap Vasváron lépnek fel, de idén is jár a büki mesevonat Csiperkével és Csuporkával a fedélzeten.