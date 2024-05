Májusban minden hétvégén ingyenes programok lesznek a tavaly átadott bükfürdői Termál téren. Hagyományos péntek, utcazene, zongoraest is szerepel a kínálatban, a közönség Batyi Fusion koncertet is láthat. A büki gyereknapot is itt szervezik meg május 25-én: 13 órától fellépnek TomPeti és Barátai, a színpadon zenés mesejátékok, a téren pedig krétarajz, vidámpark, arcfestés, kézműves foglalkozások, légvár, történeti játszóház várják majd a gyerekeket.