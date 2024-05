Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Ki hitte volna? ma 16.05 – Spy x Family Code: White 14.35 – Challengers 16.50 – Robotálmok ma 14.00 – A kaszkadőr 19.30 – Verseny a győzelemért 20.15 – A boldogság ügynöke vasárnap 14.20 – Milli Vanilli: Az évszázad botránya 17.55 – Lefkovicsék gyászolnak vasárnap 16.05 Cinema City: A kaszkadőr 11.00, 13.40, 15.10, 16.20, 17.45, 19.00, 20.20, ma 21.40- kor is – Challengers 17.20, 20.00 – Spy x Family Code: White 13.00 – Abigail 18.00, ma 22.30-kor is – Maga a pokol 20.15 – Micimackó: Vér és méz 2. ma 22.30 – Szellemirtók: A borzongás birodalma 10.45, 15.00 – Belu – A legbátrabb bálna 13.15 – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 10.15 – Kung Fu Panda 4 10.30, ma 12.00-kor is, 14.00, 16.00 – Kung Fu Panda 4 3D vasárnap 12.00 Körmendi mozi: Kacsalábon ma 15.00 – Szellemirtók: A borzongás birodalma vasárnap 16.30 – Imádlak utálni ma 17.00 – Polgárháború 19.00 – Bogyó és Babóca 6. vasárnap 15.00 Sárvár, Kabos mozi: Kung Fu Panda 4 3D ma 14.45 – Maga a pokol ma 16.45, vasárnap 19.00 – Abigail ma 19.00, vasárnap 16.45 – A szenvedély íze vasárnap 14.10 Szentgotthárd, Csákányi mozi: Milli Vanilli: Az évszázad botránya ma 17.00, vasárnap 16.00 – Polgárháború ma 19.00 – Maga a pokol vasárnap 18.00 Celldömölk, Art mozi: Back to Black ma 16.45 – Az elátkozott Queen Mary ma 19.00