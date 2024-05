Nyitányként május 17-én 19 órától láthatja a közönség a Magyar Állami Népi Együttes Táncos magyarok című műsorát. Másnap a Mozdulj Gencsapátiért Egyesület és a Gencsapáti KSE szervezésében sportnap lesz, várják kicsik és nagyok részvételét.

Pünkösdvasárnap, május 19-én már 27. alkalommal rendezik meg a Gencsi Söprű Regionális Néptáncfesztivált, ahol 17 néptáncegyüttes, több mint 400 táncos produkcióit tekinthetik meg az érdeklődők.

- Célunk a néptánc közösségek számára találkozási lehetőséget biztosítani, ahol szakmai értékelő zsűri előtt az együttesek igazolhatják munkájukat és segítséget kaphatnak további tevékenységükhöz. Ezen túl lehetőség nyílik a baráti találkozásra, és a kötetlen szórakozásra is. Rendezvényünk nem verseny, de az értékelést követően a zsűri különdíjakat adhat az alkotó közösségeknek. A fesztiválon két koncertet és táncos mulatságot szervezünk. 19.30-tól Laposa Julcsi & The Band lemez bemutatóját, 21 órától a RitMusa Zenekar koncertjét és mulatságát – tudtuk meg Varga Albin fő szervezőtől, a gencsapáti művelődési ház vezetőjétől, aki azt is elmondta: a támogatók, együttműködő partnerek között van a Petőfi Kulturális Program, a Csoóri Sándor Alap, a Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség, a Hagyományok Háza Hálózat, a Nemzeti Kulturális Alap és a Gencsapáti Község Önkormányzata is.