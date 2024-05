A dozmati templom orgonája vélhetően egy osztrák mester alkotása, melyet 1925-ben Kemenesi Gyula szombathelyi orgonaépítő épített át. Először pneumatikus majd a mai nap is mechanikus traktúrával működik a hangszer. Nemrégiben a koncert előtt volt az utolsó karbantartása, hangolása, melyet Márffy Dezső vasvári kántor végzett - hangzott el. Az érdeklődők megismerkedhettek közelebbről a hangszerrel is: - az orgona már időszámításunk előtt a III században ismert volt. A színházi előadások, cirkuszok hangszere először az uralkodók udvarába, majd innen a templomokba kerül át, és a latin egyház liturgikus hangszerévé vált. Már a középkorban is kedvelték a pozitívoknak nevezett, pedál nélküli kis orgonákat. A magyar orgonákról a XV. századtól kezdve vannak írásos adatok.

A rendező Filharmónia Magyarország célja évről évre az, hogy megismertesse ezt az igazán összetett, bonyolult hangszert a nagyközönséggel: minden darabja olyan, mint egy egyéniség, minden hangszer más.

Május 18-án, az Orgonák éjszakáján Dél-Koreától kezdve Japánon, Török- és Franciaországon át Kínáig ás az Egyesült Államokig tartottak programokat.