Az idén Szombathely több mint harminc helyszínén száznál is több program várja májustól szeptemberig szinte valamen - nyi hétvégén a közönséget. Ez az Érezd Szombathelyt! – bővülő kulturális és gasztronómiai kínálattal. Az idei nyitórendezvény, a Food & Music Weekend Fesztivál május 24-e és 26-a között várja az érdeklődőket a Fő térre 21 foodtruckkal és koncertekkel. A sorozatot színesíti a Quadrille, a városi gyermeknapi forgatag, a Weöres Sándor Színház nívós előadásokat kínáló, másodszor megrendezett Határvonalak Színházi Fesztiválja. Aztán Bloomsday, vagyis az Ulysses – vagy inkább Leopold Bloom, azaz a szombathelyi származású Virág Lipót – világszerte megünnepelt napja, június 16-a, amely Szombathelyen két egész napig tart. Utána a legerősebb tűzoltók mérkőznek meg, aztán Szentivánéji Vigasságok, Lamantin Jazz Fesztivál – és közben újra megnyílik a városháza terasza is, megtelik zenével. És a Múzeumok éjszakájáról meg az étteremi kínálatról még nem is beszéltünk.