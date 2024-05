A Körmendi Kastélyszínház Társulat szombaton este nagy sikerrel mutatta be az Úrilány szobát keres című bohózatot a Batthyány-kastély színháztermében. A rendező Ecsedi Erzsébet, akinek nagy gyakorlata van - színészként is - abban, hogy miképpen kell az ujja köré csavarni a közönséget. Ismét megtörtént - ahogy a happy end is. Egy bohózatban így szokás!