A 2022-es Slow Animals (Lassú állatok, vagyis növények), aztán a 2023-as Urban Animals kiállítás után a Westwerk két kurátora, Baki Orsolya és Farkas Imre hasonló szellemben szervezte meg a Talajközelben című csoportos-meghívásos kiállítást, ezúttal kapcsolódva a Bloomsdayhez is. De hát minden mindennel összefügg, a jelentések hálójában vergődve – vagy hintázva – könnyen összeköthető Leopold Bloom, azaz Virág (!) Lipót a Talajközelben-koncepcióval. Sőt: akár a frissen megnyílt textiltriennálé is bekapcsolható ebbe az áramlásba: ha Joyce Ulyssese az Odüsszeia parafrázisa – húsz év helyett egyetlen végtelen napot átfogva –, akkor nem hagyhatjuk ki Pénelopét, a textilművészek ősét, aki három éven át szőtt és bontott, szőtt és bontott, miközben Odüsszeuszt hazavárta. Sző és bont, sző és bont – valami ilyesmiről beszél a szabadtéri Talajközelben-tárlat is: a képtár alatt-mellett a füvön, a túloldalon az Iseummal. Ízisz szentélye megint csak ugyanabba a körforgásba kapcsol be, amelyről az Ulysses és a Talajközelben hírt ad (mert mostanában könnyű elfeledkezni róla): a meghaló és feltámadó mag vezet át a meghaló és feltámadó istenek világába – és a saját hétköznapjainkba is.