A sok-sok egyenruha közt meglátta a szombathelyi 11-es huszárezred uniformisait. A tiszti öltönyök selyembélésein jól látszottak az egyenruha-készítők címkéi – főként bécsiek, de akadt közöttük budapesti és szombathelyi is. A tulajdonosok nevei ott voltak a kabátokon, pl. „Oblt. Hubert graf Vojkffy”, vagyis gróf Vojkffy Hubert főhadnagy. Ez a név is valódi, Vojkffy Hubert szerepel az egykori katonai nyilvántartásokban. A húszas-harmincas években a Magyar Nemzeti Casino tagnévsorában a neve mellett három lakhely szerepel, Bécs, Budapest és a Vas megyei Rábakovácsi.

Ez utóbbi település kastélya felesége, Margarethe Arz-Vasegg családjának tulajdona volt. A gróf vadászott, agarászott és a felsőbb körökben élt társadalmi életet. A Wiener Salonblatt című bécsi újság rendszeresen közölte, hogy feleségével éppen hol tartózkodnak, s kinek a fogadásán vesznek részt. A filmkosztümöket beszerző, készletező és kölcsönző hollywoodi céget 1912-ben alapították, ma is működik. A 11-es huszárok egyenruháit időközben valószínűleg leselejtezték, bár ki tudja… még az is lehet, hogy ott vannak valahol a raktárban. Egon Erwin Kischt a XX. század egyik legjelentősebb újságírójaként tartják számon. 1885-ben még a Monarchia idején Prágában született, s 1948- ban már csehszlovák állampolgárként ugyanott halt meg. E két időpont között Berlinben, Bécsben, Mexikóban, Ausztráliában is élt. Németül írt, s több könyve magyarul is megjelent.

Még 1923-ban összeállított és szerkesztett egy kötetet, ami „Klassischer Journalismus” (Klasszikus újságírás) címmel jelent meg. A könyvben azokat az újságírói mestermunkákat szedte egybe, amelyeket az európai irodalom nagy alkotásainak tartott. Aretino, Luther, Balzac, Zola, Dosztojevszkij és a többi ismert név között egy magyar is szerepel, Kossuth Lajos. Neki a politikai menekültekről írt, s 1860-ban Angliában megjelent cikkét válogatta be a gyűjteménybe. Egy gróf az egyik szereplője Arthur Schnitzler Körtánc című, először 1897-ben megjelent drámájának is. A kilencedik jelenetben a gróf a színésznőt keresi fel, s még az „együttlét” előtt elmondja, lehetséges, hogy Bécsbe helyezik át. Kiderül az is, hogy szolgálati helyén, Szombathelyen az újoncok kiképzése, s az új lovak belovaglása a feladata.