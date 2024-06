Dr. Baráthné Molnár Mónika: A koronavírus-járványt követően megnövekedett az igény az online elérhető könyvtári szolgáltatásokra. Sok használó számára kényelmesebbek a digitális szolgáltatások. De továbbra is számolnunk kell azzal a felhasználói körrel, amelynek nincs otthon internetes lehetősége, vagy nem szívesen használja az online felületeket.

Szintén változás a korábbiakhoz képest, hogy több család keres fel bennünket, a különböző generációk sokat és sokfélét kölcsönöznek. Gyakran tapasztaljuk, hogy egy gyermek, aki oktatási-nevelési intézményi foglalkozás keretében látogat el hozzánk, később visszatér szülők kíséretében.

Az utóbbi két évben - 2023 és 2024 első félév - hogyan alakult a beiratkozottak és a könyvtárba járók száma, tapasztaltak-e növekedést vagy csökkenést?

Dr. Baráthné Molnár Mónika: A Könyvtári és Levéltári Főosztály is kiemelte beszámolónk értékelésében, hogy intézményünk 2023-ban a háromhónapos energiatakarékossági bezárás mellett is szinte minden területen növelni tudta a használati adatait. Kiemelkedő a könyvtárhasználók számának a 2022. évhez viszonyított közel 30%-os emelkedése, amely a jól átgondolt rendezvénypolitikának is köszönhető. A könyvtár erőssége a célcsoportok számára nyújtott szolgáltatások szervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a középiskolás korosztályra és hátrányos helyzetű, fogyatékkal élőkre. Kiemelendő továbbá a helyismereti munka, aminek egyik alapja a Vasi Digitális Könyvtár színvonalas működtetése.

Amíg sokszor találkozunk azokkal az aggodalmakkal, hogy a nyomtatott dokumentumok iránti érdeklődés csökken, a Berzsenyi Dániel Könyvtár forgalmi adatai emelkedő használatot mutatnak, a könyvek átlagárának növekedése is ezt eredményezi. A pandémia előtti időszakhoz viszonyítva azt látjuk, visszatértek az olvasók, emelkedést mutatnak a kölcsönzésre vonatkozó teljesítménymutatóink is: 2019-ben 370 927 dokumentumot kölcsönöztek olvasóink, 2023-ban 416 626 egységet.

VAOL: Mely korosztályok képviseltetik magukat leginkább a könyvtár látogatói között?