A közönség és a társulat egyet gondolt: a színészkollégák és a nézők is Domokos Zsoltra szavaztak, ő kapta meg az évadban nyújtott teljesítménye alapján a legjobb színésznek járó Holdbeli csónakos-díjat – és a közönségdíjat a szombathelyi Weöres Sándor Színház vasárnapi gáláján. Újabb örökös tagja is van a színháznak: Jordán Tamás alapító-igazgató és Kiss Mari színművész – a WSSZ alapítótagja – után Szerémi Zoltán színművész, ugyancsak alapító tag vehette át az örökös tagsággal járó díszoklevelet Szabó Tibor igazgatótól a nagyszínpadon.

A háttérdolgozók Holdbeli csónakos-díjáról a színház összes dolgozója dönt: ezúttal Ostyola Zsuzsanna rendezőasszisztens – sokoldalú csapatjátékos, szintén kezdettől a színház körül – részesült az elismerésben. Új díjat is alapított a színház: a Holdkaréj támogatói díjat elsőként Mándli Péter, a WSSZ-t kezdettől támogató BPW-Hungária ügyvezetője kapta meg.

Szerémi Zoltán, Ostyola Zsuzsanna, Domkos Zsolt, Mándli Péter

Fotó: Mészáros Zsolt/WSSZ

Nehéz és örömteli

– Nehéz és örömteli évad végéhez közeledünk – köszön be a gálán Szabó Tibor igazgató. Nehéz (volt) ez az évad, mert több mint kétszázötven előadást játszott a társulat; és örömteli (volt) a 2023/24-es évad, mert több mint kétszázötven előadást játszott a társulat. És végre olyan évad volt ez, amely az elejétől a végéig zökkenőmentesen zajlott: nem kellett bezárni a kapukat a Covid – vagy az egekig szökő energiaárak és a takarékossági intézkedések miatt. – De legnagyobb boldogság mégis az, hogy ismét egymásra talált a közönség és a színház. A kilencvenhárom százalékos kihasználtság azt jelenti, hogy szinte minden előadást telt ház előtt játszottunk – mondja Szabó Tibor, köszönetét fejezve ki minden munkatársának – a láthatóknak meg a láthatatlanoknak – és a közönségnek. És – ahogyan fogalmaz – a „mindenkori igazgató” kötelességét teljesítve (másképpen: folytatva a Jordán Tamás által megkezdett hagyományt): a lehető legszebb szavakkal arra buzdítja a nézőket, hogy vásároljanak bérletet – hiszen a bérletesek „a színház alappillérei”.