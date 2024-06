Tágabban értelmezve: az a kultúra, amely egyszerre univerzális és egyszerre mélyen helyi kötődésű, amely évről évre képes eseménnyé sűrűsödni egy fiktív személy okán, nem lehet tudásmenynyiség kérdése és nem is generálható. (…) Szöveg és kép nincsen külön. Fantázia és emlékezet sincsen külön. Rész és az egész is csak együtt számítanak. A betűtalpak számítanak. A betűk számítanak. A szavak számítanak. A szövegek is számítanak. Az olyan alkalom, mint a mai: Bonyhádi Károly kiállítása, a múzeum mint valós tér, a Bloomsday 2024 mint megélhető idő, jelenlét – mind számítanak. És nem csak most, és nem csak itt Szombathelyen. Van, ami kilóg az időből.”

Ez (az utolsó mondat) meg már Weöres Sándort idézi – nyilván tudatosan, de az is lehet, hogy nem. Ezek a szavak (amelyek számítanak) már annyira bennünk vannak, hogy a sajátunknak tekintjük őket; ahogyan azok is. És még az is lehet, hogy vannak titkos találkáik: a bronz James Joyce – vagy a bronz Weöres Sándor – néha elindul, és félúton, valahol a Berzsenyi térnél, összetalálkozik. (Mindkét szobor Veres Gábor alkotása, Joyce 20 éve áll valóság és fikció határán a Fő tér 40–41.- es háznál. A WSSZ logója is Bonyhádi-lelemény: végtelen, játékos csigavonal.) Időről időre, Bloom-napról Bloom-napra igazi képeslapot hoz a posta (mint anno): Abajkovics Péter – és általa Székely Ákos – küld jelet. Most azt, hogy „no turn around”