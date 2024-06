A Magyar Álomvasutak című (több mint) zenés kabaréval roboghattunk el az évadzáró társulati ülésig, ahol Pesti Arnold elnök-igazgató úgy öszszegzett: küzdelmes, de sikeres évadot tudhat maga mögött a jövőre 45 éves, a megőrzés és megújulás érzékeny, sokrétű, izgalmas útján járó – saját szerepét újragondoló, önmagát újrafogalmazó – Soltis Lajos Színház: „Legyetek velünk továbbra is!” Pesti Arnold hozzátette: büszke és hálás, mert a Soltis-közösség ezúttal is megmutatta, hogy „miért és hogyan működik ez az egyesület 44 éve”.

Szakmai és financiális kihívásokból volt – és lesz is – bőven, a bemutatók, belföldi és erdélyi turnék, a színiiskola (együtt az Ádám Jenő AMI-val) mellett másodszor rendezte meg a SLASZ – nagy sikerrel – a Soltis Majálist, elindult a Soltis-köztér, amely katalizátorként is működhet: különféle közösségi kezdeményezések megvalósítására. Az évadzáró velejárója a díjak átadása. Az öt-, tíz-, tizenöt éves „törzsgárdatagok” köszöntése után a legjobb színésznek a társulati szavazatok alapján odaítélt Anselmus-díjat Tóth Ákos vehette át. A szokásos társulati fotó a Magyar Álomvasutak díszletében készült – és nem nehéz jelképes értelmet tulajdonítani a háttérben látható, egyszerre érzelmes és vicces karácsonyfának. A színház évadokban méri az időt, az évadzáró kicsit olyan, mint a karácsony. Főleg, ha olyan közösségi színházról van szó, mint „a Soltis”. És bár a kőszínházi évadnak vége, a nyár is tartogat kihívásokat: közeleg például a szakmai táborok ideje. Az álomvasút mozgásban van.