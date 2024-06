Drenovácz István, a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: az egyesület szervezi a hagyományos ezrednapot, amely pár éve kibővült a leszármazottak találkozójával is, melyre az egész ország területéről szoktak jönni, hogy megemlékezzenek huszár felmenőjükről. A 135 éves Huszárlaktanyában tervezett program honlap 10 órakor kezdődik prof. dr. Szakály Sándor történész előadásával. 11 órakor megemlékezés, 11.45 órakor a győri „ördöglovasok” tartanak kaszkadőrbemutatót. A látogatókat huszár tárgyi emlékek kiállítása is várja. A meghívott vendégek között pápai, soproni huszár hagyományőrző egyesületek, a Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalog Dandár, a Vasi K.U.K Matrózok Hagyományőrző Egyesülete, a Batthyány Lovas Bandérium is szerepelnek.