Hajdú László tizenkét éve kötődik a Gózon Gyula Kamaraszínházhoz. Azzal kezdődött, hogy beugrott Móka szerepébe az Énekes madár című előadásba 2012-ben. Szabó Ágnes, a színház alapító-igazgatója hívta fel telefonon, tudta, hogy ezt már játszotta, kérdezte, ráérne-e. Hajdú László igent mondott. „Nagy egymásra találás volt Ágival. Miközben aztán jelentős szerepeket játszhattam el a Gózonban, azzal is szembesültem, hogy színészként valahogy már kevésbé vagyok kíváncsi magamra, nincs bennem az önfeltárás kíváncsisága. Ez nagy felismerés volt. Ági pedig lehetőséget adott arra, hogy kipróbáljam magam a „másik oldalon”, rendezőként”, mondta Hajdú László.

Hajdú László, az előadás rendezője

Fotó: Ilovszky Béla/Kőszegi Várszínház

Elsőként, 2016-ban a Liliomfit, Szigligeti Ede darabját állította színpadra. Örkény István-művet most rendez először: „Örkény egyszerűen kortalan. A Kulcskeresőkben is egy olyan témát feszeget, amely mindenkinek ismerős, amely a mindennapjainkban is jelen van. Arról ír, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok. Mert mi mindenütt ott vagyunk, próbálunk a lehető legjobban, legelőnyösebben kijönni mindenféle slamasztikából, vagy mindenféle diliből, akár annak árán is, hogy hazudunk magunknak. És addig szépítjük, addig simogatjuk a hazugságunkat, hogy végül mi magunk is elhisszük és igazsággá formáljuk. Ilyesmiről szól a Kulcskeresők, amelynek minden pillanata a valóság, a tiszta realitás, csupán az összkép lesz egyszer csak szürreális, abszurd.”

Hajdú László egyébként fellépett már a Kőszegi Várszínházban. Igaz, csupán egyszer: Jordán Tamás volt az osztályfőnöke a Színművészetin, s Kőszegen is bemutatták vizsgaelőadásukat, a Lysistratét. Csaknem húsz évvel ezelőtt. „Nyugalmasabb szempontból ismerem meg most ezen a nyáron Kőszeget”, említette.

A Gózon Gyula Kamaraszínház idén 25 éves. Szabó Ágnes hozta létre. Jelenleg még zajlik a teátrum felújítása. Ősszel nyílik meg az új intézmény, repertoárjára felkerül a Kulcskeresők is.