Június 15-én tartották Szombathelyen a jubiláns házaspárok találkozóját. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök az olvasmányhoz, a szentleckéhez és az evangéliumhoz is fűzött magyarázatokat. Az olvasmány az Énekek énekéből hangzott el, amelyekkel egykor a vőlegényt és a menyasszonyt köszöntötték. Székely János kiemelte: a szerelem Isteni, az Úrnak lángja - olvasható a martinus.hu-n. Amikor két ember egymásra, véglegesen, feltétlenül igent mond az kb. olyan mintha egy hófehér papírt aláírnának, miközben nem tudják mi mindenre mondanak igent. A végleges igen nem csak az embernek, hanem az Istennek is szól. Az Isten teremtő igen, legyen szava is benne van a házastársi igenben. Egy szép házasságban a férj és feleség egy életen át ezt sugározzák egymásnak: örülök, hogy vagy, akarom, hogy legyél, szeretném az életedet kibontakoztatni.

Jubiláns házaspárokat ünnepeltek Szombathelyen

Forrás: martinus.hu

A szentbeszédet követően került a házaspárok megújították házastársi ígéretüket, a szentmise végén pedig emléklapot vehettek át. Hagyományosan több program is várta a jubilánsokat ezen a napon még. A Székesegyház tornyait, a látogatóközpontot és az Egyházmegyei Könyvtárat látogathatták meg.

A szentleckében Pál apostol arra intette a férfiakat, hogy szeressék feleségeiket, ahogy Krisztus szerette egyházát: feláldozta életét érte. A házastársi szeretet mértéke és forrása Krisztus szeretete, aki mindent odaadott, mondta a megyéspüspök, hozzátéve: a házasság önátadás. Különlegesen igaz ez a férje, aki a házasság különleges körforgásának motorja kell, hogy legyen. Tudjon egy életen át udvarolni, fényt vinni a házasságba. A ki nem fejezett szeretet nem létező szeretet a másik ember számára. Egy vizsgálat eredményét is idézte a megyéspüspök: eszerint az a házasság boldog, ahol a két fél sok időt és szívesen szentel egymásra. Megfogják egymás kezét, megcsókolják egymást, kifejezik az érzéseiket, köszönetet mondanak egymásnak, ajándékokkal kedveskednek: a folyamatosan megélt, kimutatott szeretetre van szükség a házasságban.

