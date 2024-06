"SCHNEIDER: Hogy is hívják csak magát, barátom?

HYPPOLIT: Engem – szolgálatára – Hyppolitnak!

SCHNEIDER: És... és... a keresztneve?

HYPPOLIT: Azt mondom, kérném szépen, a keresztnevemet: Hyppolit. Acsai Hyppolit – szolgálatára.

SCHNEIDER: Hyppolit… (Schneidernéhez) Soha nem fog eszembe jutni a neve..."

A Hyppolit, a lakáj csapata jelmezeket próbált a dunaújvárosi Bartók Színházban. Velük közös a produkció. Auksz Éva pedig - aki Mimit játssza majd az előadásban - végigfotózta a ruhapróbát, amely szintén felért egy külön előadással. Itt például Göttinger Pál (Schneider Mátyás) és Kálid Artúr (Hyppolit) próbál komoly maradni. Persze hogy nem ment... - adta hírül a Kőszegi Várszínház. Július 11-én mutatják be a Hyppolit, a lakájt. Játsszák július 12-én és 13-án is: "De, de, de... Nincs, vagyis alig van már jegy ezekre az előadásokra. Ezért megnyitottuk a július 10-i nézőteret is, akkorra is váltható jegy a Hyppolitra."