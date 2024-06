Sárváron a Szent Iván-éji programok mellett két unikális tárlatvezetésen is részt vehettek az érdeklődők a Múzeumok Éjszakájának keretein belül a Nádasdy Ferenc Múzeumban. Amellett, hogy a múzeum munkatársai az állandó kiállításról is számos érdekességgel szolgáltak, a körbevezetések részeként lehetőség nyílt a kastély keveset, vagy alig látogatható részeit is bejárni. Az első túrán a vár késői történelmébe nyerhettünk bepillantást, a bajor hercegek és hercegkisasszonyok korába. A tárlatvezetésekből pedig természetesen nem maradhattak ki a kísértethistóriák és az évszázados épületet körül született történelmi legendák sem.