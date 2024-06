készült, amely Schwartz Elemér ciszterci szerzetes, nyelvész-néprajzkutató birtokában volt. Ő 1949-ben Belgiumba emigrált, s a Leuveni Katolikus Egyetem tanára lett, 1962-ben halt meg. Azt, hogy a kép hová került, nem tudni, talán kallódik valahol. A képről készült fotó egy darabig az új templom falán függött, de később az is eltűnt. A régi épületről így csak írott információk maradtak fenn.

Vakarcs Kálmán A Szentgotthárd–muraszombati járás ismertetése című 1939-ben megjelent, majd 1941-ben újra kiadott könyvében ezt írja róla: „A régi templom a szétrongált ablakjai után ítélve román stílusban volt építve.” Imre herceg 1031-ben halt meg. A 900. évfordulóra készülve a katolikus egyház az 1930 májusától 1931 májusáig tartó Szent Imre-emlékévvé nyilvánította. A megemlékezések, rendezvények Vas megyében sem maradtak el. Felsőoszkón, Karakón, Nagynardán, Rábahídvégen és még számos helyen Szent Imre-emlékfát ültettek, Pornóapátiban a szentet ábrázoló üvegablak készült. A jubileumra készített Szent Imre-emlékkönyvben vasi szerzők (Bárdosi Német János, Székely László, Kocsis László, Ijjas Antal) művei is helyet kaptak. Imre herceget az ifjúság példaképének és patrónusának tekintették, ezért Csöngén és Szombathelyen a neki állított szobrokat az iskolaépület homlokzati fülkéjében helyezték el. (Ilyen van Rábasömjénben is, de az már korábban készült.) Különösen fontos volt ez az ünnep azoknak a településeknek, amelyeknek Szent Imre-templomuk volt. Vas megyében például Kőszegnek, Nyőgérnek, Pácsonynak és hát természetesnek Felsőrönöknek.

Csöngén 1930-ban állítottak Szent Imre-szobrot

Ez utóbbi településen új zászló felszentelésére készültek, de a búcsúra is rengetegen eljöttek. Felsőrönök és az ottani Szent Imre-templom iránti érdeklődés felkeltésében több szervezet és magánszemély is részt vett. A szent nevét viselő katolikus diákszövetség, az Emericana szentgotthárdi tagjai levélben hívták fel a kultuszminiszter figyelmét községre, amely szerintük az „egyetlen Szent Imre búcsújáró hely”. Abban, hogy a levél eljutott a címzetthez, bizonyára szerepe volt Schwarz Elemérnek, aki korábban az Emericana országos szervezetének anonymusa (főtitkára) volt. Az ekkortájt készült ismertetőkben összekeverednek a forrásokkal alátámasztott adatok, a legendák és a regényes elképzelések. A kultúrtörténet számára a legendák is fontosak, mert azok is a szent tiszteletét jelzik.