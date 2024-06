"Már nagyon készül Kőszegre. Premiert tart nálunk Kamarás Iván július 5-én, pénteken. Itt mutatja be A költészet (n)apja című egyszemélyes előadását. Szellemes, szórakoztató, nyári ég alá való. És persze hogy fog zenélni is. 16 évesen kezdett el gitározni. Hezitált kicsit, színész legyen vagy zenész. Pécsett élt akkor, megpróbált bekerülni a Kavicsok zenekarba, de nem vették be, így barátaival megalapította a Maradékok együttest. Minden héten játszottak a pécsi blueskocsmában. Aztán mégis színész lett, de közben szenvedélyes zenésszé vált Kamarás Iván" - adta hírül a Kőszegi Várszínház. S hogy mi adta az ötletet A költészet (n)apjához?

Geszti Péter Adom a napom című televíziós műsorában a Vers mindenkinek című extra produkció hatalmas sikert aratott: Kamarás Iván ismert, ikonikus dalszövegeket „mondott el” prózai, versmondós formában, ezzel új, szórakoztató karaktert adva nekik. A költészet (n)apjában Kamarás Iván számos ismert dalszöveget bújtat egy kicsit, vagy nagyon új köntösbe: R-GO, Edda, Tankcsapda, Valmar, Magna Cum Laude, Wellhello, Azahriah, Ocho Macho és számos további remek előadó… Például a Kőszegről szárnyaló Ocho Macho zenekart is megidézi. Sőt, színészlegendák is "életre kelnek" Kamarás utánzóképessége révén: Darvas Iván, Bessenyei Ferenc, Latinovits Zoltán.