"A kerámiakészítés mestersége a manuális készségeken túl, bármennyire is szokatlanul hangzik, természettudományos, legfőképpen kémia, fizika, matematikai ismereteken alapszik. A művészet minden ágában, így a kerámiaművészetben is megjelenik a művészi kifejezés hátterében lévő absztrakt gondolkodás ugyanúgy, mint a tudományterületeken. Nemcsak a kutatói, alkotói folyamatokban, hanem annak tárgyában is található hasonlóság, azonosság. Schrammel Imre az a művész, aki a műveivel kapcsolatos terveit, kísérleteit, azoknak tovább gondolását, megvalósulását naplóiban rögzítette ugyanúgy, mint az egyes tudományterületeken szerzett tanulmányait, tapasztalatait, kérdésfeltevéseit. A Múzeumok éjszakáján arra teszünk kísérletet, hogy Schrammel Imre által felvetett egy-egy témát nemcsak művein keresztül, művészeti szempontból ismertetjük, hanem matematikus, biológus vendégeink tudományos kutatási területét a laikusok számára is könnyen érthetően bemutatva tovább is gondoljuk" - olvashattuk az ajánlóban.

Schrammel Imre világában

Fotó: © Cseh Gábor

A tér a matematikában és a művésuetben címmel Stipsicz András matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora és igazgatója tartott előadást: "A tudomány feladata a körülöttünk lévő világ megértése — a különböző tudományágak ezt különböző eszközökkel teszik. A legtöbbször kísérletek sorával próbálnak szabályszerűségeket felismerni; a matematika azonban kicsit más utat követ. Modelleket épít, azokat vizsgálja, majd a többi tudósra bízza a megfelelő modellek kiválasztását-alkalmazását. A geometria a körülöttünk lévő tér (és más terek, mondjuk a tér-idő) struktúráját, tulajdonságait próbálja rendszerbe foglalni. A topológia a geometria egy fokkal absztraktabb ága, mely a terek fundamentálisabb, a szabad szem számára kevésbé nyilvánvaló tulajdonságait boncolja.

Természetesen a művészet is abban próbál segíteni, hogy megértsük helyünket, szerepünket ebben a világban, a képzőművészet pedig épp a terekkel foglalkozik-foglalkozhat. Nyilván ennek során rengeteg geometriai megfigyelés hasznosul, jelenik meg, kap hangsúlyt. Tud-e a topológus valami érdekeset mondani egy képzőművészeti alkotás kapcsán? Tudnak-e egymással a közös témáról beszélni? Nem vagyok biztos benne, de talán érdemes megpróbálni."

Az előadás után az állandó kiállításban Schrammel Imre Lőtt munkáinál végzett kísérleteiről beszélt Czenki Zsuzsanna, a gyűjtemény vezetője.