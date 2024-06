Nemrég Radnóti Zsuzsa dramaturg, Örkény István özvegye levelet írt a Kőszegi Várszínháznak: örömét fejezte ki, hogy a Kulcskeresőket mutatják be, amely – „ugyanúgy, mint a Tóték – váratlan fordulattal, általános érvényű befejezéssel zárja le a szórakoztató történetet”. Az előadás közös a Gózon Gyula Kamaraszínházzal. Kőszegen június 20-án és 22-én megy, ősztől Budapesten.

– Kőszeg – ismerős színházi terep?

– Most leszek először ott.

– Komolyan?

– Igen, és szégyellem is mondani. Kollégáim, akik már játszottak Kőszegen, rajongva beszélnek arról, hogy mindig milyen jól érzik magukat ott.

– Ez legalább fokozza a kíváncsiságát.

– Nagyon várom. Egy hétig leszünk a városban, esténként hosszan próbálunk majd a bemutató előtt, napközben pedig igyekszem felderíteni a helyet. Szeretek csillagos égbolt alatt játszani, felemelő, egyben felszabadító, valahogy közelebb érzem ilyenkor a Jóistent. Más okból is különleges lesz számomra ez a kőszegi premier.

– Elmondja?

– Duplán jubilálok. Harminc éve kezdtem a pályát, 1994-ben, a Nemzeti Színházban. És azt is ünneplem a Kulcskeresőkkel, hogy két évtizede vagyok tagja a Gózon Gyula Kamaraszínháznak: Szabó Ágnes igazgató akkor hívott ide először a Játék a kastélyban előadására, Annie szerepére. Azóta is minden évben gyönyörű feladatokat kaptam. Hálás vagyok Áginak, gondolkodik bennem, pedagógiai szemmel is figyel rám, hiszen fontos egy színésznek, hogy legyen „gazdája”, aki gondozza a tehetségét, a pályáját. Ilyen volt az első igazgatóm is a Nemzetiben, Ablonczy László és utána Iglódi István is.

A Kulcskeresők csapata - hamarosan Kőszegen

Fotó: VN/Kőszegi Várszínház

– Rékasi Károly alakítja a Kulcskeresőkben a férjét, Fórist. Annak idején együtt játszottak a Nemzetiben. Azóta találkoztak színpadon?

– Nem. De a pályám elején ő is jelen volt, támogatta a kezdő lépéseimet. Fiatal sztárként a Noszty fiút játszotta épp a Nemzetiben. Színiakadémistaként az előadásban Tinka szerepét osztották rám másodszereposztásban. De folyton csak az első szereposztás próbált. Gyötrődtem és féltem, hogy mi lesz így, ez az első nagyobb szerepem. Karcsi kiszúrta a dolgot, ő sem értette, miért nem foglalkozik velem a rendező. Fogta a kezem, nem hagyott magamra, délutánonként külön próbált velem a Nemzeti stúdiójában, a rendezőasszisztenst is odahívta, hogy minden rendben legyen. A legnagyobb biztonságot kaptam akkor tőle. Idővel mindketten megváltunk a Nemzetitől, más irányba vettük az utunkat, ráadásul még más tévésorozatban is voltunk, ő a Barátok közt, én a Jóban, rosszban produkcióban. Mégis követtük egymás életét. Nekem óriási öröm a mostani újratalálkozásunk, nagyon jólesik együtt próbálnunk, játszanunk. Ugyanabból az „alomból” származunk, a Nemzeti Színházéból, ahol Bessenyei Ferenctől, Sinkovits Imrétől, Agárdy Gábortól, Béres Ilonától és más óriástól tanulhattunk. Ez a mi közös gyökerünk. Amúgy nem lakunk egymástól messze, futás közben olykor „belebotlok” Karcsiba a Dunaparton.