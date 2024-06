Az idén is a pecöli Bóbita ovisok nyitották a műsort tavaszi játékfűzésükkel. Utánuk az 1- 2., a 3-4., az 5-6. és a 7-8. osztályosok léptek színpadra szólóban, duettben és csoportban vasi, Békés megyei, zalai stb népdalcsokorral, gyerekdalokkal. Köszöntőjében Süle Miklósné tagintézmény-vezető vette sorra: sárvári, répcelaki, celldömölki, jánosházi, gyöngyösfalui, rábapatyi, egervölgyi, győrvári, ikervári, sótonyi, csényei, pecöli és vépi kisdiákok is érkeztek. Két részletben, külön mutatkoztak be az alsósok és a felsősök. Összesen 48 produkciót láthatott a közönség és a zsűri: Farkas Anikó, a vasvári zeneiskola zenetanára, népzenész; igazgatója, Szabó Zoltán és Mándli János, Pecöl polgármestere.

A zsűrielnököt, Farkas Anikót a szünetben kérdeztük, milyen szempontok alapján értékelnek.

– Az egyéni előadásoknál elvárás, hogy szépen, tisztán énekeljenek a gyermekek, és figyeljük a kiállásukat is. A csoportoknál az együttes éneklés is lényeges: kommunikálnak-e egymással, élvezik-e az előadást a közönség előtt állva. A dalválasztás is fontos. Azt szoktam javasolni a felkészítőknek: ne csak a tankönyvekből merítsenek, hanem kutassanak, hiszen nagyon gazdag a magyar népdalkincs. Az sem mindegy, hogy az adott dallamnak megfelelően – lassú csárdás, friss csárdás vagy éppen ugrós – énekelnek-e a gyerekek. Minden készülés, fellépés gazdagítja őket, és felkészítőikkel együtt már azáltal inspirálódnak, hogy egymást látják, hallják. Arról nem beszélve, hogy az énekléshez egész életükben odafordulhatnak majd – hallottuk a zsűrielnöktől, aki szerint szemmel látható a fejlődés, ami a produkciókat illeti.