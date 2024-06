Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: A boldogság ügynöke vasárnap 15.30 – Képzeletbeli barátok ma 14.40, vasárnap 14.00 – Furiosa: Mad Max Saga ma 18.50 és 19.25, vasárnap 18.10 és 19.10 – Garfield ma 16.50, vasárnap 16.10 – A Hold Sötét oldala ma 15.30 – Anyai ösztön ma 17.30, vasárnap 17.15 – HAIKYU!! The Dumpster Battle (Japán egyik legsikeresebb animéje, a Haikyu!!) 13.45 Cinema City (Savaria Plaza): Garfield 2D 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 19.40 – Garfield 3D 12.00, 16.20 – Amikor leszáll az éj 20.30, ma 22.30-kor is – HAIKYU!! The Dumpster Battle 18.30 – Furiosa: Mad Max Saga 17.15, 20.15 – Gyönyörű esküvő 14.15 – Képzeletbeli barátok 10.30, 12.45, 15.00 – A majmok bolygója: A birodalom 14.00 – A halálkártya ma 22.30 – Macskák a múzeumban 12.10 – A kaszkadőr 17.00, 20.00 – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 10.15 – Kung Fu Panda 4. 10.00 Körmend, Mozi: Furiosa: Mad Max Saga ma 19.05, vasárnap 19.30 – Képzeletbeli barátok vasárnap 15.00 – Macskák a múzeumban ma 15.00 – Verseny a győzelemért ma 16.50, vasárnap 17.15 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Képzeletbeli barátok ma 14.45, vasárnap 14.30 – Anyai ösztön ma 17.00, vasárnap 19.45 – Furiosa: Mad Max Saga ma 19.00, vasárnap 16.45 Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Képzeletbeli barátok ma 17.00, vasárnap 16.00 – Furiosa: Mad Max Saga ma 19.00, vasárnap 18.00 Celldömölk, KMKK Art mozi: A kaszkadőr ma 16.00 – A majmok bolygója: A birodalom ma 18.30 Bükfürdő, Funcity: Képzeletbeli barátok ma 10.00, vasárnap 14.00 – Challengers ma 12.00, vasárnap 18.30 – A kaszkadőr ma 15.00, vasárnap 10.00 – Furiosa: Mad Max Saga ma 17.00, vasárnap 16.00 – Anyai ösztön ma 19.30 – Gyönyörű esküvő vasárnap 12.00