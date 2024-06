Szükséges látogatói kellék: jógamatrac

Regisztráció június 20-ig: [email protected] (20 fő)

19.00 Tűréshatár itt – Attalai Zita iparművész tárlatvezetése a VIII. Textilművészeti Triennálé kiállításában

20.00 Az anyaságmítosz megkérdőjelezése a képzőművészetben – Oltai Kata művészettörténész, kurátor előadása

21.00 Szálmentén – Cebula Anna művészettörténész vezetése az állandó kiállítás textilalkotásai között

Mára a Szombathelyi Képtár rendelkezik az ország legnagyobb kortárs textilgyűjteményével, amely mintegy 2500 darabot számlál. Ennek a páratlan kollekciónak a válogatott darabjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az állandó kiállításban.

21.30 Titkok a restaurátorműhelyben Bihari-Bakodi Szilvia restaurátor művésszel

A képzőművészet iránt érdeklődő közönség számára különleges élményt jelenthet az a ritka alkalom, amikor betekintést nyerhet a Képtár kulisszái mögé. Ezúttal az intézmény

restaurátorműhelyének varázslatos világába, a művészet és mesterség titkainak kamrájába invitáljuk azokat a látogatóinkat, akik kíváncsiak a terpentin illatú műhelyében alkotó restaurátor munkájára, a restaurálás műhelytitkaira, a restaurátor szakma szépségeire és etikájára. Családias légkörű, interaktív, szemléltetésben gazdag műhelylátogatásra várjuk a vendégeinket.

Maximális létszám: 12 fő

Regisztráció június 21-ig: [email protected]

22.00 Talajközelben – kerekasztal-beszélgetés a Westwerk Egyesület kiállításában szereplő művészekkel. Moderátor: dr. Bordács Andrea esztéta, műkritikus, az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék vezetője

Mi történik a föld alatt? Az emberek, a növények, az állatok életközössége és ebből fakadóan az ökoszisztémák komplexitása szorosan összefügg a talaj „minőségével”. A kiállítás egy olyan nyomvonalon halad, melyben az antropogén hatásoknak kitett talaj, ember-környezet interakcióinak kapcsolatát vizsgálja.

Kézműves foglalkozások:

18.00-22.00 Tűzd a ruhádra! – kitűzőkészítés a Képtár műtárgyai alapján

18.00-22.00 Színes álom- és szerelmes szövetek – szövés közösen, másképpen

„látványszőnyeg” egyénileg készített szalagokból és „szívszőttes” készítése szerelmesvers-idézetekből Szommer Ildikóval és Bihari-Bakodi Szilviával

18.00-22.00 Talajformálás

18.00-23.00 Textil workshop: kerítésszövés – vezeti: Fabricius-Nagy Emese textilművész

18.00-23.00 Nemez workshop Róbert Vanda textilművésszel

A résztvevők faliképet készíthetnek szövés és nemezelés technikájával.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztráció június 20-ig: [email protected]

Maximális létszám: 10 fő.

SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY

Szombathely, Thököly Imre u. 20.

A kerámiakészítés mestersége a manuális készségeken túl, bármennyire is szokatlanul hangzik, természettudományos, legfőképpen kémiai, fizikai, matematikai ismereteken alapszik. A művészet minden ágában, így a kerámiaművészetben is megjelenik a művészi kifejezés hátterében lévő absztrakt gondolkodás ugyanúgy, mint a tudományterületeken. Nemcsak a kutatói, alkotói folyamatokban, hanem annak tárgyában is található hasonlóság, azonosság.

Schrammel Imre az a művész, aki a műveivel kapcsolatos terveit, kísérleteit, azoknak továbbgondolását, megvalósulását naplóiban rögzítette ugyanúgy, mint az egyes tudományterületeken szerzett tanulmányait, tapasztalatait, kérdésfeltevéseit.

A Múzeumok éjszakáján arra teszünk kísérletet, hogy a Schrammel Imre által felvetett egy-egy témát nemcsak művein keresztül, művészeti szempontból ismertetjük, hanem matematikus, biológus vendégeink tudományos kutatási területét a laikusok számára is könnyen érthetően bemutatva tovább is gondoljuk.

18.30 A tér a matematikában és a művészetben

Stipsicz András matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora és igazgatója előadása

A tudomány feladata a körülöttünk lévő világ megértése — a különböző tudományágak ezt különböző eszközökkel teszik. A legtöbbször kísérletek sorával próbálnak szabályszerűségeket felismerni; a matematika azonban kicsit más utat követ. Modelleket épít, azokat vizsgálja, majd a többi tudósra bízza a megfelelő modellek kiválasztását-alkalmazását. A geometria a körülöttünk lévő tér (és más terek, mondjuk a tér-idő) struktúráját, tulajdonságait próbálja rendszerbe foglalni. A topológia a geometria egy fokkal absztraktabb ága, mely a terek fundamentálisabb, a szabad szem számára kevésbé nyilvánvaló tulajdonságait boncolja.

Természetesen a művészet is abban próbál segíteni, hogy megértsük helyünket, szerepünket ebben a világban, a képzőművészet pedig épp a terekkel foglalkozik-foglalkozhat. Nyilván ennek során rengeteg geometriai megfigyelés hasznosul, jelenik meg, kap hangsúlyt. Tud-e a topológus valami érdekeset mondani egy képzőművészeti alkotás kapcsán? Tudnak-e egymással a közös témáról beszélni? Nem vagyok biztos benne, de talán érdemes megpróbálni. Erre teszünk kísérletet június 22-én.

„bekapcsolható az idő a formai kalandba”

Az előadás után az állandó kiállításban Schrammel Imre lőtt munkáinál végzett kísérleteiről beszél Czenki Zsuzsanna.



20.30 Helló, Cselló!

Czenki Zsuzsanna és Dankovics Róbert muzeológusok tárlatvezetése

Az állatok anatómiájának tanulmányozása, karakterük megfigyelése Schrammel Imre legjellemzőbb műtárgycsoportjainál, az állatfiguráknál és a madárlenyomatoknál mutatkozik meg. Dankovics Róbert biológussal feltárulnak a titkok! A tárlatvezetésen természettudományos nézőpontból is „körüljárjuk” az álltfigurákat, a művészi ábrázolás és a természetben megtalálható egyedek közötti különbséget, hasonlóságot. Megmutatjuk, mi az, ami a természetben nem, ám a művészetben megtörténhet.

A tárlatvezetés után Udvardi Balázs keramikus segítségével az agyaggrafika készítése közben a gyakorlatban is kipróbálhatják a látogatók, hogyan, milyen technikával készült Schrammel Imre „madárlenyomatok” sorozata.

22.00 Épület + kerámia. Schrammel Imre murális munkái

Czenki Zsuzsanna előadása

„Egy épületmunka, mindegy, hogy ez kerámia vagy nem, akkor jó, ha úgy van benne az épületben, hogy ha én azt onnan kiveszem, összedől a ház. Tehát szerves része a háznak.” Schrammel Imre épületkerámiái több közintézményt díszítenek ma is, míg néhány közülük az épülettel együtt megsemmisült. Az előadáson bemutatjuk a művész legfontosabb épületkerámiáit, kiemelten a földreliefeket.

A sorozatba tartozó hegyeshalmi murális munkájának technikai megvalósítását a gyakorlatban is kipróbálhatják látogatóink Udvardi Balázs keramikus útmutatásával.

Workshopok 18.00-23.00

Udvardi Kerámia: Edénykészítés egyszerűen. Agyagozás kézikorong segítségével, felrakásos technikával

Bori-műhely: Kisebb tálat készítünk gipszforma segítségével. Ezen a formán "szövünk" az agyaghurkáinkkal. A kész tárgyat meg lehet festeni színes engóbbal. Miután megszáradt, kiégetjük, és visszajöhetsz érte!

Fórum Fabrika: Edénykészítési alaptechnikák kipróbálása - marokedény, korongozás, lapnyújtás technikákkal. Majd csinosítjuk az alkotásokat engóbos és nyomhagyásos díszítésekkel.

IROKÉZ GALÉRIA

Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.

Oximoron idill – Szarka Péter önálló kiállítása megtekinthető: 18.00-24.00

21.30 Személyes gondolatok… Váradi Gáborral

18.00-21.30 Intenzív formák – tárgyalkotás a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjaival

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRA

Szombathely, Hefele Menyhért u. 1.

18.00–23.00 „Hűvösre téve” – Az egykori vármegyei börtön – a levéltár régi épülete – celláinak egyéni megtekintése

18.00–22.00 „Boszorkányképző” – boszorkányos feladatok kicsiknek és nagyoknak

(Mit kell tudnia egy boszorkánynak? Milyen praktikákat kell elsajátítania? Itt mindent megtudhatnak a kicsi és a nagyobb érdeklődök is. A tanfolyam elvégzése után varázslatos ajándék várja a tanoncokat.)

Boszorkánymester: Kovács Eszter

18.00–23.00 „A számmisztika próbája” – logikai játék

(A leendő boszorkányok és bűbájosok képzésének fontos része lehetett volna akár a számmisztika is. Az ódon levéltári szekrény számozott fiókjaiban elrejtettük a titkok titkát. Aki a számtalan rejtvényre helyes számot mond, elérheti azt, ami a boszorkányok vágyának netovábbja… Egy nyitott fiók!)

Létszámkorlát: 5 fő/csoport. Helyszíni előjegyzés szükséges

Boszorkánymester: dr. Pál Ferenc

19.00, 21.00 „Kész tortúra” – Levéltári raktárak és iratok megtekintése 1 órában

Létszámkorlát: 20 fő/csoport. Helyszíni előjegyzés szükséges

Vezető: dr. Melega Miklós

18.00–23.00 „Gyorsított eljárás” – Levéltári raktárak és iratok megtekintése fél órában

(Csoportok indulása 30 percenként, szünet: 19.00-19.30 és 21.00-21.30 között)

Vezető: Wächter Patrik

MÁV ZRT. SZOMBATHELYI PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG

Szombathely, Széll Kálmán u. 2.

17.30-tól folyamatosan

Az épületben kialakított múzeum megtekintése, az érdeklődők megismerkedhetnek a vasútüzem régi eszközeivel

Pászti Tibor kollégánk vasúti magángyűjteménye

Az igazgatóság udvarán kiállított keskeny nyomközű gőzmozdony és vasúti kocsi, hajtány, valamint pályakocsi megtekintése

Az igazgatóság udvarán a LÉGÓ pince megtekintése, ahol szabadulószoba várja az érdeklődőket, illetve a morze kódolással lehet ismerkedni.

Mozdonyvezető szimulátor kezelése

Mozgalmas kvízjáték, kézműves sarok gyerekeknek

Kisiskolások számára meghirdetett vonatos rajzverseny alkotásaiból nyíló kiállítás megtekintése

Vas Vármegyei Kormányhivatal Munkavédelmi Hatóság kiállítása

18.00 Az épület pincerészében található római kori magtár (horreum) maradványainak megtekintése vezetéssel

19.00 Vasutas „KRESZ”, avagy az F.1. Jelzési Utasítás című előadás (Szabó-Papp Krisztina szakmai mentor)

20.00 Vonatozz biztonságosan! című előadás (Nagy Gábor területi vasútbiztonsági vezető-helyettes)

20.00-22.00 Az üzemirányító központ megtekintése. Az érdeklődők megismerkedhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerekkel, valamint a különböző irányítási módokkal és a valós idejű vonatkövetéssel.

A központlátogatások félóránként indulnak legfeljebb 10-15 fős csoportokban.

A turnusok indulási időpontja: 20.00, 20.30, 21.00 es 21.30

A MÁV Igazgatóság programjai ingyenesek.

SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Szombathely, Külső Söptei út 9.

18.00 és 20.30 órától vezetett intézetlátogatás az alábbi programokkal:

régi rabszállító járművek megtekintése

kiállítás a fogvatartotti zárkákban talált tiltott tárgyakból

műveleti osztály bemutatója

szolgálati kutyák bemutatója

mozgáskorlátozó eszközök (kéz- és lábbilincs, vezetőszár) kipróbálása

börtönkvíz

fogvatartotti zárka megtekintése

egy perc a biztonsági zárkában

a börtönkápolna megtekintése

Az intézetlátogatás regisztrációhoz kötött, a jelentkezési űrlapot és a további információkat a bv.gov.hu/intezetek/hirek oldalon és a Bv. toborzás Szombathely Facebook-oldalon találja.