Családi programokkal, koncertekkel, felvonulással és tűzijátékkal is ünnepelték az év leghosszabb éjszakáját Sárváron. A Szent Iván-éji programok mellett két unikális tárlatvezetésen is részt vehettek az érdeklődők a Múzeumok Éjszakájának keretein belül a Nádasdy Ferenc Múzeumban. Amellett, hogy a múzeum munkatársai az állandó kiállításról is számos érdekességgel szolgáltak, a körbevezetések részeként lehetőség nyílt a vár keveset, vagy alig látogatható részeit is bejárni. Az első túrán a vár késői történelmébe nyerhettünk bepillantást, a bajor hercegek és hercegkisasszonyok korába. A tárlatvezetésekből pedig természetesen nem maradhattak ki a kísértethistóriák és az évszázados épületet körül született történelmi legendák sem.

Múzeumok Éjszakája Sárváron.

Forrás: VN

Múzeumok Éjszakája: Báthory Erzsébet nyomában

A borzongás kedvelőinek azonban a második körtúra szolgálhatott igazi izgalmakkal, nem sokkal nyolc óra előtt szinte meg is telt érdeklődőkkel a Nádasdy-vár díszterme. Sokan kíváncsiak voltak a már saját korában is rettegett, az elmúlt években pedig a popkultúra által is sokat emelgetett grófnő, a kegyetlenkedéseiről elhíresült Báthory Erzsébet sárvári életére. A kínzásairól és szadista hajlamáról elhíresült úrnő több évet töltött Sárváron. Mikor végül perbe fogták, több sárvári is vallott ellene. Ebbe az időszakba kalauzolta el a jelenlévőket Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója. Báthory Erzsébet nyomában lehetőség nyílt bejárni az épület olyan rejtett zugait is, ahová a látogatók nem sokszor mehetnek be. Ilyenek például a vár pincéi is, ahol - amennyiben történt ilyesmi – a grófnő szolgálóit kínozhatta. Takács Zoltán Bálint a tárlatvezetés során a Báthory ellen megszólalt sárváriak vallomásaiból is felolvasott. Kiemelte, pontosan nem tudni, hogy mi történhetett, az azonban figyelemre méltó, hogy szinte minden vallomástevő csupán közvetetten, hallomásból tudott úrnőjük szörnyű tetteiről.