Eljátszhatunk a gondolattal, talán Berzsenyi Dániel is megfordult itt, amikor e falu lakója volt. L alakú épület, semmi pompa, de mégis, mintha a barokk és a klasszicizmus találkozna itt. Az udvar felőli szárny oszlopsora a kosáríves tornáccal folytatódik. Régebbi képek szerint a háznak egyszerű háromszög oromzata volt, amit a legutolsó felújításkor törtívessé alakítottak át. Talán szerencsésebb lett volna megmaradni az eredetinél. A barokknak – főleg a protestáns vidékeken – kialakult egy olyan változata is, amelyik visszafogottabb a díszítésekben.

Ez a puritán barokk gyakran már átmenetet jelent a klaszszicizmusba. A határokat nem könnyű meghúzni, s az is kérdéses, hogy hol a választóvonal a „magas művészet” és a népi építészet között. Ez utóbbinak egyegy tájhoz kötődő jellegzetességei lehetnek. Megfigyelhetőek ilyenek a jelentős részben evangélikusok által lakott Kemenesvidéken is. A sömjéni kúriát birtokló Radó család tagjai több nemzedéken viseltek tisztséget a lutheránus egyházban. Amikor építkeztek, ezek a formák feleltek meg az elvárásaiknak, ez tetszett nekik, s valószínűleg ez kötődött leginkább a környék hagyományaihoz is. Manapság egyre gyakrabban találkozunk a „parasztbarokk” kifejezéssel. Eredetileg azt a népi építészeti stílust nevezték így, ahol megjelentek a barokk motívumai is. A gyakorlatban ez leginkább az oromzat építészeti kialakítását és a vakolatdíszítést jelentette.

Balra: a Hende-féle ház Szombathelyen, Oladon. Archív felvétel. Jobbra: ugyanaz a Hende-féle ház napjainkban

Fotó: Orbán Róbert

A jellemző időszak az ezernyolcszázas évek, főleg annak második fele, de áthúzódott a XX. század elejére is. Időben tehát meglehetősen eltávolodunk a XVII–XVIII. századtól, amelyet egyébként a barokk időszakának tekintünk. Az ország egész területén, sőt Európa nagy részén találhatunk parasztbarokknak mondott házakat. Ha szóba kerülnek, akkor többnyire kisalföldi, Moson-vidéki vagy Balaton-felvidéki településeket hoznak fel példaként. A parasztbarokk jelentése napjainkra kibővült, s ma már ilyen hirdetésekkel is találkozhatunk: „parasztbarokk ülőgarnitúrát vennék”, „újonnan épített parasztbarokk lakóház eladó”. A népi építészetet kutató Zalai Tóth János, aki a falusi házak oromzatának díszeivel is foglalkozott, mellőzte ezt a kifejezést. Több tanulmányában ír például az oladi Hende István-féle ház vakolatdíszéről. 1884 körül készült, s úgy véli, ott is a barokk és a klasszicizmus motívumai jelennek meg.