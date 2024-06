Nagy Márta negyvennégy éve honosította meg az iskolai bábozást Celldömölkön, a városi általános iskola Tücsök bábcsoportja ma is él és virul. A gyerekek általában elsősként kezdik a bábozást, így alakul ki az alapozók, a középhaladók és haladók csoportja. Legújabban A hazudós egér című Lázár Ervin-mesével vállalnak fellépéseket. Az is előfordul persze, hogy a „tücskök” akár gimnazistaként is visszajárnak, sőt: Nagy Márta évek óta felnőtt bábcsoportot is vezet a KMKK-ban.

Kasírozott lufi: készül a bábok feje a KMKK-ban

Forrás: Giczi Sándor

A 40 éves jubileum alkalmával pedig újra egymásra találtak a hajdani gyerekbábosok, akik azóta is tartják a kapcsolatot. Nagy Márta azt mondja, jó látni, hogy a csoportok összedolgoznak, törődnek egymással; jó energiák áramlanak – közösség épül. A csoportok működésétől részben független bábos táboroknak évek óta a KMKK ad helyet és hátteret. Az idén tizenhárom kisgyerek vesz részt a táborozáson – van, aki Budapestről jött, celli nagyszüleinél vakációzik, édesanyja Nagy Márta volt tanítványaként hozta el a bábos táborba. A péntek már kirándulással telik – a Vasparipa Játszóparkba mennek a gyerekek.

A jól végzett munka örömével megtehetik: elkészültek azok a hozzájuk képest óriásbábok, amelyekkel a tervek szerint a szüreti felvonuláson ülnek föl a dottóra. A bábok „csontváza” fából van, a táborban készültek el a fejek. Felfújt lufit kasíroztak, aztán a levegő helyére ügyesen-gyorsan purhab került, utána jöhetett a festés.

Ahogy Nagy Márta fogalmaz: – Csütörtökön sminkeltünk. A gyerekek arcot-személyiséget adtak a báboknak; végül saját használt ruháikba öltöztették fel őket. A délutáni programokért Baranyai-Vajda Zsuzsának és Lenner Lucának mondanak köszönetet a táborozók. – Jó volt együtt – összegez Nagy Márta, aki közben már az újabb jubileumi évre készül: jövőre lesz 45 éves a Tücsök.