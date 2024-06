"A Kulcskeresők csapata próba után. Mindjárt érkeznek ide, Kőszegre. Nagyon várjuk őket! Még addig Budapesten próbálnak. Örkény István zseniális darabját június 20-án mutatjuk be a Gózon Gyula Kamaraszínházzal közösen, és játsszuk június 22-én is. A csapat pedig: Rékasi Károly, Nagyváradi Erzsébet, Sipos Ilka e.h., Sajgál Erika, Pusztaszeri Kornél, Kocsis Gábor, Gieler Csaba. Rendező: Hajdú László" - adta hírül a Kőszegi Várszínház, mintegy magyarázatképpen a posztolt fotóhoz. Örkény István így fogalmazott az örökérvényű Kulcskeresők kapcsán egy interjúban: „A Kulcskeresők minden szereplőjének, ahogy már szokás, van neve, csak a Bolyongónak nincs neve, se lakcíme, se mestersége. Ő a semmiből jön, és a semmibe megy. Ő a mi álmodni tudásunk. Még a magyar szóhasználat is őt bizonyítja, mi ugyanis az életet elviseljük, de az álmokat – így mondjuk – kergetjük. És nem elkergetjük ám, sőt, futunk, hogy utolérjük őket, hogy beléjük csimpaszkodhassunk, a bolondítónkba, a megmentőnkbe, a jobb jövőt ígérőnkbe – az összes Fórisok a maguk Bolyongójába.” Örkény komédiája sírnivalóan mulatságos és sziporkázóan elgondolkodtató - június 20-án meglátjuk!