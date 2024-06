– Az első tíz évben a fiatal, az egészséges, falusi lány, a legfiatalabb lány volt a szerepköröm – sok ilyet játszottam. A legnagyobb visszhangja Bernard Shaw Szent Johannájának volt. Budapesten, a Józsefvárosi Színházban ment, később Franciaországban franciául is eljátszottam. A másik nagy kaland a kecskeméti Katona József Színházban volt: egy orosz vendégrendezővel három lakodalmat játszottunk, én menyasszony voltam, és megkérdezte, hogy eljönnék-e Szimferopolba – ő ott volt igazgató, és eljátszanám-e ott Csehov Ványa bácsijában Szonját oroszul.

– Számukra nagy meglepetés volt, hogy az én Szonjámon rengeteget nevetett a közönség, mert humora volt. Náluk Szonja egy lírai szolgaszerep, aki minden munkát csendesen elvégez, én meg ledorongoltam Ványa bácsit, amiért iszik. Úgy kiosztottam, hogy dőlt a közönség a nevetéstől. Egy parasztlányt játszottam, aki megmondja a magáét, és nincs apelláta, nincs pardon. A legemlékezetesebb darabok közt említi Rozewicz Fehér házasságát.

– Ezt a lengyel darabot nagyon szerettem, egy család tagjainak – anya, apa, nagypapa, féltestvérek, vőlegény – szexuális életéről szól. A főbb jeleneteket két kamasz lány játssza. A féltestvérem annyira félt a nászéjszakától, hogy „fehér házasságot” akart, ami azt jelenti, hogy az első éjszakán ne kelljen szeretkezni. Szép, vékony, magas lány volt, tele gátlással. Én meg egy kicsi, tűzről pattant kamaszlányt alakítottam, aki mindent ki akar próbálni, mindenkivel játszik.

– Három évadot voltam Kecskeméten, 3-4-5 főszerepet játszottam mindegyikben. Egyik évadban vasárnaponként, délelőtt tíz órakor a koldusfiút játszottam a Koldus és királyfiban, gyerekmusical volt, családi előadás, énekeltem, táncoltam. Délután három órakor Gribojedov: Az ész bajjal jár című darabjában léptem fel egy elkényeztetett úrilány szerepében, este hét órakor pedig a Rozewicz Fehér házasságában játszottam, és amikor tíz körül vége lett, én úgy éreztem, hogy még most jöhet további előadás. Ez azért van, mert vannak szerepek, amik feltöltenek, erőt adnak. De nem mind ilyen. Például a Szent Johannában többször van nagy fordulat, amikor felül kell írni logikával a hitemet. A szerepben, mivel hiszek, el fognak égetni máglyán. De nem égetnek el, ha visszavonom mindazt, amiben hiszek. Hát visszavonom, aztán mégis börtönbe csuknak. Erre széttépem, amit aláírtam, mert ha így is börtönbe tesznek, akkor inkább nem tagadok meg mindent, amiben hiszek. Végül elégetnek. Ebből a szerepből meg lehet tanulni, hogy ha nem akarom, hogy engem tönkretegyenek, kiközösítsenek, megöljenek, akkor figyelembe kell vennem mások érdekeit is. Ezt a tanulságot Franciaországban is kamatoztatta, ahol nem volt könnyű gyökeret verni színésznőként. De hogyan került ki és miért maradt?