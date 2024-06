Harminc éve mondogatjuk: Joyce Ulysses című, korszakos regénye - tényleg: Ulysses-példányokat a Lapozóba a városházánál! - beemelte Szombathelyt a világirodalomba. Leopold Bloom - vagyis Virág Lipót - Szombathelyről származik, Orbán Róbert a Blum-házat is megtalálta a Fő téren. A Bloomsday-t június 16-án ünnepelhetjük - nem tehetjük máskor, hiszen Joyce nagyregénye 1904. június 16-án játszódik -, de Szombathely 3 napos fesztivállá bővítette az ünnepet, amelyet 30 éve, 1994-ben rendezett meg először. Csupa évforduló. Az Ulysses leitmotívja a bolyongás (vándorlás), Odüsszeusz, vagyis az (európai) ember nyomán, lássuk, mi lett belőle. A pénteken megnyílt szombathelyi Bloom-fesztivál is fölkínálja a vándorlás, a bolyongás lehetőségét. És a megpihenését is. Például annak a két óriási munkavédelmi sisaknak a közelében, amelyek péntektől vasárnapig a Rákóczi utcai fűben pihennek, a zeneiskola előtt. Beszélgetnek. A hangjukat Színész Bob (Horváth Kristóf) adta kölcsön - mondta Horváth Csaba Árpád, az egyik alkotó, aki (persze) szombathelyi. És a két óriási sisakot rögtön fölajánlotta szülővárosának. Akár beszélgetniük se kell - és nem kell feltétlenül a Rákóczi utcában maradniuk. (Különben jó helyük van ott.) A Bloom-fesztivál idején beszélgetnek is. A szomszédos bódéban keménykalapot (Joyce-kalap) is árusítanak. Meg kerek szemüveget és Joyce-bajuszt.

Vendégmunkások - beszégetnek, de tényleg

Fotó: Bloomsday/Facebook

Vándorolnak a vendégmunkások is. Horváth Csaba Árpád és Sipos Eszter Vendégmunkások című installációját így ajánlja a Bloom-fesztivál a közönség figyelmébe:

"Hazánk nagyvárosaiban, így Szombathelyen is érvényes az építőipari beruházások nyomán megjelenő vendégmunkások egyszerre nagyon hangsúlyos, mégis láthatatlan jelenléte. A környék köztereit használva lépten-nyomon halljuk a beszélgetéseiket, történeteiket, amik mesélnek arról a sajátos életformáról, amely a hely átutazóivá tette őket. Sokszor akár hónapokat is eltöltenek itt anélkül, hogy a rövid szociális interakciókon kívül bármilyen kapcsolódást alakítanának ki a hellyel, ahol dolgoznak. Ezzel a jelenséggel, az ő történeteikkel foglalkozik a projekt. A public art mű két elemből áll, egyrész két szoborelemből, másrészt a belőlük szóló hanginstallációból. A két felnagyított - és a vázzal a talajtól elemelt - munkavédelmi sisakból párbeszédet hallunk. A párbeszédek nem folyamatos szöveget alkotnak, hanem körülbelül 45 percnyi ismétlődő anyagot, amely összességében 10-14 darab hosszabb-rövidebb, szünetekkel megszakított részből áll. Nagyon fontos volt, hogy a dokumentarista szándékon túl szórakoztató párbeszédek megírása is volt a cél. Olyanoké, amelyek érdemesek arra, hogy az arra járók lehetőség szerint hosszan hallgassák őket."