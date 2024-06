A fesztivált péntek délben Gyöngyösi Zsuzsanna, a Nagy Gáspár Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője nyitotta meg ünnepélyes keretek között. Mint elmondta, a Vasvári Színjátszó Fesztiválnak több évtizedes hagyománya van a településen, mindig nagy az érdeklődés. Idén is 20 csoport jelentkezett szerte az országból: még Észak-Magyarországról és Nagykanizsáról is érkeztek színjátszók. A helyi Vasvári Játékszín és az Üss a hasadra Színpad is szerepelni fog a hétvége folyamán: előbbi Büki Attila: Brunszvik, az elhivatott c. monodrámáját mutatja be vasárnap reggel, utóbbi pedig Sławomir Mrożek: A nyílt tengeren c. abszurd drámáját jeleníti meg a színpadon szombat délelőtt.

Változatos darabok a Színjátszó Fesztiválon

A Vasvári Színjátszó Fesztivál a helyi és vendég előadók számára egyaránt bemutatkozási lehetőséget biztosít. A programok között találhatók drámák, vígjátékok, tragikomédiák, zenés etűdök valamint alternatív színházi előadások is, így minden korosztály és érdeklődési kör megtalálhatja a számára legizgalmasabb produkciót. A fesztivál különlegessége, hogy nemcsak előadásokat, hanem érdekes szakmai programokat is kínál a színjátszóknak, például beszédtechnikai ismereteket sajátíthatnak el, vagy részt vehetnek hangosító órán. Az intézményvezető elmondta, hogy mindig nagy az érdeklődés ezek iránt.