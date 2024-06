A koncert somogyi népzenével kezdődött, a Csörge és a Szélforgók közösen csaptak a húrok közé. A Kárpát-medence magyar zenéjéből erdélyi népzenei blokkokat is hallhatott a közönség Mezőbándról, Ördöngösfüzesről és Szászfenesről. Magyarországról a Dél-Alföld, Bogyiszló és a Rábaköz dalaitól volt hangos Őrisziget.

Az őrvidéki magyar népzene

A burgenlandi magyar népzene dallamaiban és hangzásában két részre osztható, míg a dél-burgenlandi terület népzenéje a dél-dunántúli népi dallamokhoz hasonló, addig Felsőpulyától északra a rábaközi hatás érződik a népzenében.

A koncert programjában Csajtán/Schachendorf, Alsóőrött/Unterwart és Őriszigetben/Siget in der Wart gyűjtött népdalok is elhangzottak. A gyűjtéseket dr. Gaál Károly néprajzkutató végezte a ’60-as években. Munkáját a Boglya népzenekar tagjai feldolgozták és ebből született meg a Talpalávaló vasi népzene 3. című dallamgyűjtemény. A könyv melléklete az eredeti adatközlők által énekelt dalokat is tartalmazza. Csajtáról Janzsó József és felesége Janzsó Józsefné előadásában gyűjtött, Ez a kislány eladó, Ezer éve, Vörösvári toronyóra, Csak azt mondják kezdetű dalok is elhangzottak a koncerten. Az alsóőri és őriszigeti dalok sem maradtak ki a repertoárból: Gyöngyöm, gyöngyöm, Látod kislány, látod, Alsóőri híd alatt lányok sütik a halat, Jaj de szépen harangoznak könyörgésre, Alsóőri templom tetejére kezdetű népdalok is felcsendültek. - Ha ők nem tartották volna meg a szüleik zenéjét, a szüleik dalait, akkor mi sem tudnánk ezt újjáéleszteni - hangsúlyozta Földesi János.