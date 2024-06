Ahogy korábban mi is megírtuk, hétvégén tartották az XIV. Országos Mélyrézfúvós Versenyt Kiskunfélegyházán, ahol vasi tehetségeknek is lehetett drukkolni. A biztatás nem volt hiábavaló, Szmrekovszky Pèter, a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulója több díjat is bezsebelt a nívós versenyen.

Szmrekovszky Péter a versenyen

Forrás: Szabó Zoltán

A vezetéknevét - nem neheztelve, csak megjegyzésként - több ízben elrontották az oklevélen, emléklapon. Pedig érdemes lesz megjegyezni ezt a nevet, mert nagy dolgokat fog véghezvinni a jövőben. Ez így nem pontos, már most nagy teljesítmény van mögötte - a hétvégén Kiskunfélégyházán tartott Országos Mélyrézfúvós Versenyen kategóriája legmagasabb pontszámát elérve a második díjat érte el (a zsűri első díjat nem osztott ki) - tudtuk meg Szabó Zoltántól a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjétől.

Hozzátette, az ifjú tubás tehetség különdíjban is részesült, mely ingyenes részvételt biztosít a Paksi Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál tubatáborába. Utóbbi elismerést Kovács Zalán László tubaművésztől, a program fesztiváligazgatójától vehette át Szmrekovszky Péter. A vasvári zeneiskola diákját Fehér Gyula készítette fel.