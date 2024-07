A Mesebolt Bábszínház társulata új díjat alapított. A No lám!-díj nagytestvérét. Ezzel nem egy évad teljesítményét jutalmazza a színház, hanem a Mesebolt érdekében végzett több évtizedes kimagasló munkát ismeri el - áll a Mesebolt Bábszínház közleményében. Azt is mondhatnánk, hogy ez a Mesebolt életműdíja.

Az értékét az adja, hogy a munkatársak, a teljes kollektíva ismeri el egyvalaki művészi teljesítményét, közösségépítő, oktató-nevelő munkáját, a színház megmaradásáért,

fejlesztéséért tett erőfeszítéseit. Ezt a díjat az évadzáró társulati ülésen Kovács Géza vehette át, aki 2009-től 2024. június 31-ig volt a színház igazgatója.

Erkölcsi elismerés ez, mely pénzjutalommal nem jár. A díjazott egy oklevelet és egy, Trifusz Péter által erre az alkalomra, csak neki készített , s

éppen ezért nagyon személyes elemeket is tartalmazó műalkotást vehetett át Csató Katától, a bábszínház új igazgatójától.

Kovács Géza 29 előadás rendezett a Meseboltban, de íróként, dramaturgként is részt vett az új produkciók színpadra állításában, s irányítója-tagja volt több foglalkozásjáték

alkotógárdájának. És színészként is láthatta a közönség. Ha kellett, akár beugróként is vállalkozott a közreműködésre egy futó előadásban, melynek egyik szereplője megbetegedett, amikor mindenképpen le kellett játszani a tervezett sorozatot. S megszámlálhatatlan alkalommal

ajánlotta fel (ha a színház éppen egyik produkciójával sem tudta vállalni a fellépést), hogy majd ő eljátssza Vásártér című saját előadását.

Vezetése alatt a színház az ország meghatározó bábos, gyermekszínházi műhelye lett, melynek munkáját a közönség és a hazai és nemzetközi színházi szakmai is elismerte. Ezt az elmúlt 15 év díjai, fesztiválsikerei is bizonyítják.