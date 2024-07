A mesék világában kalandoztak egy hétig a Soltis Lajos nevével hetedszer megrendezett gyerekszínjátszó tábor alsó tagozatos résztvevői a celli színházban.

„(...) Hatalmas felfedezés volt, hogy mennyivel felszabadítóbb együtt játszani, mint egymás ellen. A Soltis Lajos Színházban egy olyan közösségbe kerültem, ahol megtanultam igazán jelen lenni, véleményt alkotni, meghallgatni és figyelni. Ezek nélkül az alapok nélkül talán ma nem is lennék a Káva társulatának tagja. 2021 óta a Káva színész-drámatanára vagyok (...)” – így mutatkozik be a budapesti Káva Kulturális Műhely társulatának tagja, Boznánszky Anna színész-drámatanár, aki ma is több szálon kötődik a Soltis-színházhoz. Most például a gyerekszínjátszó tábor alsó tagozatos csoportjának vezetőjeként tért vissza. Azzal a kétségbeejtő hírrel érkezett, hogy Mesebirodalom 370 éves uralkodója rettenetesen el van keseredve, mert azt tapasztalja, hogy eltűntek a mesék.



A gyerekek pedig boldogan siettek az öreg király segítségére: Boznánszky Anna vezetésével öt nap alatt újra megtöltötték eleven mesékkel, történetekkel a mesék birodalmát. Írtak, rajzoltak, festettek, formáztak, játszottak – végül pedig a szüleiknek, testvéreiknek is megmutatták, hogy milyen volt az élet ebben a különleges, elvarázsolt és vidám birodalomban. Az öreg királyt – aki egyébént egy-egy pillanatig mintha gyanúsan emlékeztetett volna Tóth Ákosra, a Soltis Lajos Színház színész-drámatanárára, szerzőjére-dramaturgjára-rendezőjére, plusz a Soltis-tábor vezetőjére – sikerült megörvendeztetni a mesék visszaszerzésével, életre keltésével. Persze a király is alaposan kivette a részét a játékból.

Boznánszky Anna és Tóth Ákos munkáját önkéntesként segítette Badics Zsófia, Pörneczi Zsófi, Oláh Julianna, Rabi Martina (valamennyien kötődnek a Soltis Lajos Színházhoz).

A tábor a Soltis Lajos Színházi Nevelésért Alapítvány szervezésében valósult meg, a Koptik Odó utcai színház mágikus tereiben.