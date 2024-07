A Szív Pince közelében pedig ott robog a kisvasút: a Vasparipa Játszóparkban a vasútállomás épülete is igazi, csak kicsiben. Érdemes böngészni a kiállítást is. A vulkánházban a világ vulkánjaival ismerkedhetünk. A legfelső szint ablakából pedig elénk tárul a Ság hegy, maga a valóságos vulkán, amely nagyon hasonlít a kis herceg kis vulkánjához - gondoskodott róla, tisztán tartotta, szerette. De nem is kell a múlt idő. Esténként a csillagos égre nézve meghallhatjuk a nevetését.