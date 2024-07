"Ünnepeltük Molnár Piroskát. Ünnepelte őt Kőszeg városa..." - adta hírül a Kőszegi Várszínház. Csütörtökön "volt egy egészen csodás esténk. A középpontjában az a Barátunk volt, aki végre visszatért hozzánk, vissza a Kőszegi Várszínházba, s aki kedvéért új szereplő tűnt fel a Hyppolitban, bizonyos Makáts Aladárné (Amália) Főtanácsos Asszony. Molnár Piroskát tegnap este álló vastaps köszöntötte a Hyppolit, a lakáj bemutatója után. Básthy Béla, Kőszeg polgármestere átnyújtotta neki Kőszeg város Polgármesterének Elismerő Oklevelét, mert "a Kőszegi Várszínház meghatározó színészeként felejthetetlen alakításaival évtizedeken át gazdagította Kőszeg kulturális életét, és a kőszegiek szívét művészetével és kedves személyiségével is meghódította. Miként Básthy Béla mondta, Ottlik Gézától - aki a kőszegi kadétiskolába járt - választottak idézetet az elismerő oklevélhez: 'A művészet az angyalok összeesküvése a világ feje fölött.' Drága Piroska, gratulálunk, szeretünk, és köszönjük, hogy itt vagy velünk, hogy vagy nekünk is. Boldogság számunkra, hogy a Kőszegi Várszínházat is 'anyaszínházaid' között emlegeted." Csatlakozunk a gratulációhoz!