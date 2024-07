Legutóbb például Arany Kakas-díjat kapott a Kőszegi Várszínház. Ahogyan hírül adták: „A díjat Schneider Zoltán színművész alapította (ő is ‚aranyozta be’ a kakast), és most adta át a várszínház vezetőségének: Pócza Zoltánnak, Gelencsér Ildikónak és Bakos Zoltánnak.” Nem véletlen a díj elnevezése. Schneider Zoltán Makáts Csabát alakítja a

Hyppolit, a lakáj előadásban. Július 11-én mutatja be a várszínház, és színen lesz még három alkalommal; legalábbis Kőszegen – hiszen a koprodukciós partner dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház műsoron tartja a kőszínházi szezonban is. (A kőszegi előadásokra minden jegy elkelt. Ez van.) Szóval: Makáts Csaba – vagyis Schneider Zoltán – a Hyppolit...-ban a trieszti szalontáncversenyen Közép-Európa legszebb férfi felsőtestéért nyeri el az Arany Kakas-díjat. Schneider Zoltán pedig azt mondta: „Én Közép-Európa legszebb és legjobb várszínházának ítéltem oda a díjamat. (...)” És ha már Arany Kakas-díj. A Kőszegi Várszínház 40. születésnapját, 2022-ben alapította meg a Hollósi Frigyes-díjat, amelyre éves nagybemutató – az idén a Hyppolit, a lakáj – szereplői esélyesek. A díj sorsáról a közönség dönt. Elsőként Takács Katalin vehette át (ő volt Puck a Szentivánéji álomban, ez a szerep meghozta a Gábor Miklós-díjat is), a múlt évben pedig

Schneider Zoltán – a Miért pont kivi? magányos, morcos, szeretetre vágyó főszereplőjének megformálásáért.

Hogy az idén kinek ítéli oda a közönség a Hollósi Frigyes-díjat, a szezon utolsó kőszegi Hyppolit-előadásán kiderül. Jön tehát a Hyppolit, a lakáj – vígjáték, zenével, két felvonásban, Őze Áron rendezésében. A királyi, de legalábbis rendkívül arisztokratikus lakáj szerepében Kálid Artúr, a Schneider házaspárt Göttinger Pál és Balázs Andrea játssza. Makáts Aladárné főtanácsos asszony: Molnár Piroska; neki, az ő kedvéért íródott a szerep.

Közben indul kulisszajárás is Hyppolittal, azaz Kálid Artúrral: július 12-én, szombaton 17 órától.