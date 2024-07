A Toronyi Plébánia kórusa 2022 márciusában, néhány héttel Húsvét előtt alakult meg, mára pedig már 17 taggal működnek, akik között 5 férfi is van, ennek köszönhetően pedig már mind a négy szólamban tudnak énekelni. A tagok Toronyból, Séből, valamint Bucsuból érkeznek a próbákra, melyeken főként egyházi kórusműveket gyakorolnak, mivel fellépéseik zöme liturgikus eseményekhez kötődik. A kórus vezetője Adonyi Dávid, aki a plébánia kántora is egyben.

- Kórusunk tagjai a mindennapokban különféle területen dolgoznak, vagy már a nyugdíjas éveiket töltik, de összeköti őket a közös éneklés, a kórusélet szeretete. Az eltelt idő és a rendszeres próbák során egy családias közösség alakult ki a kóruson belül. Idővel bővült a létszám, érkeztek idén is új tagok, a kórus fejlődött és rutint szerzett, így az egyre bonyolultabb harmóniák egyre tisztábban szólalnak meg, ma már négy szólamban – fogalmazott Adonyi Dávid, aki arra is kitért, hogy az Orgonák éjszakáján Dozmaton adott koncertjük után kaptak egy felkérést Balatonakaliból, ahol a római katolikus templomban aztán nagy sikerrel fel is léptek.

Hamarosan pedig következik a „szeptemberi” húzósabb időszak, amikor a plébánia területén három búcsú is lesz, melyeken természetesen fellép a toronyi vegyeskar is. Aztán pedig a terveik szerint októberben a szombathelyi Bartók Teremben vesznek részt egy kórustalálkozón.