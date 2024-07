De a Pinka-p’Art Galéria története jóval korábban kezdődött. Rajner Ágota művelődésszervező, a Pinka-p’Art Galéria vezetője emlékeztet arra, hogy 2016-ban rendezték meg itt az első művésztelepet: a Pinkamindszentre érkező képzőművészeket inspirálta a táj, sok izgalmas alkotás született. „Mindenki hozza a kis világát, aztán rezonál arra, amit itt talál – summázta Mészáros Szabolcs, a művésztelep művészeti vezetője, kurátora. Organikus fejlődés, így fogalmazta meg az elmúlt éveket, hiszen ötödször hívták életre a művésztelepet, vannak visszatérők és újak. A feltöltődés és az alkotás helyét és idejét Rajner Ágota teremti meg. Jön költő, jön zenész is: a nyáresti, éjszakai órák is a művészet ünnepei ilyenkor Pinkamindszenten” – írta a Vas Népe 2020 nyarán. A pinkamindszenti művésztelep híre a budapesti Bartók 1 Galériáig is elért: ott kapott bemutatkozási lehetőséget.

A kiállítás augusztus 10-éig látható a Pinka-p'Art Galériában

Fotó: Szendi Péter



Azóta a soproni Handler Nándor Tchnikum diákjainak is lehetőséget ad a Pinka-part (és a Pinka-p’ART). Az idén például több mint ötven soproni diák töltötte itt három hetes szakmai gyakorlatát. És bevált a helyszín a legfiatalabb alkotóknak is. Iván Ivett és tanítványai több műfajban, sokféle anyagot – a papírtól a textilig – kipróbálva fejlesztették itt látásmódjukat, hozták mozgásba kreativitásukat Iván Ivett figyelme mellett. Színek, formák, képek, tárgyak, maszkok, edények, installációk – az MMA Telepesek kiállítása (amelyet maguk rendeztek) augusztus 10-éig látható a Pinka-p’ Art Galérában.

Közben figyeljünk arra is, hogy hol bukkan föl a vasvári „Üss a hasadra!” Színpad, amelynek vezetője ugyancsak Rajner Ágota – aki legújabban Mrozek A nyílt tengeren című abszurdját vitte színre a társulattal. Ezzel a mottóval: „Az ember méltósága abban áll, hogy képes szabadon, félelem és illúziók nélkül elfogadni a realitást, annak minden értelmetlenségével együtt – és nevetni rajta.”